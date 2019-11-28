Диагноз «киста яичника»: что делать?

Появление данного недуга является следствием нарушения гормонального фона, или воспалительных процессов на фоне других заболеваний.
Симптомы.
Самыми распространенными симптомами кисты яичника являются боли и задержки менструации. Возможны и другие проявления:
- Резкие боли внизу живота в процессе полового акта;
- Маточные кровотечения, не связанные с менструальным циклом;
- Тахикардия;
- Участившееся мочеиспускание;
- Повышенная температура тела (38-39°С);
- Тошнота или рвота;
- Увеличение массы тела.
Но чаще всего это заболевание не имеет симптомов, а обнаруживается случайно, во время УЗИ половых органов.
Осложнения.
70% кист яичника самостоятельно рассасываются к следующему циклу. В ином случае, если вовремя ее не вылечить, киста может увеличиться в размерах, что влечет за собой нарушение работы соседних органов, вызывая боли.
Возможные осложнения:
- От физических или иных нагрузок киста может перекрутиться и разорваться в брюшную полость. Это грозит женщине перитонитом;
- Киста может стать причиной бесплодия;
- Самое серьезное последствие — может перерасти в злокачественную опухоль.
Лечение.
В зависимости от формы и сложности новообразования применяются два вида лечения.
- Консервативное (медикаментозное). Такое лечение назначают пациенткам с кистами без осложнений. Назначаются оральные контрацептивы и витаминный комплекс. При высоком индексе массы тела показаны диетотерапия и лечебная физкультура.
- Хирургическое. Назначается в том случае, когда консервативное лечение не принесло результата, а также при муцинозных, дермоидных или эндометриоидных кистах. Проводится как с полным разрезом, так и посредством лапароскопии.
Профилактика новообразований.
Как и любое заболевание, кисту проще предупредить, чем лечить. К профилактическим мерам можно отнести следующие действия:
- Регулярные осмотры у врача-гинеколога;
- Контроль за нарушением гормонального фона;
- При использовании оральных контрацептивов — строгое следование схеме приема;
- Правильное сбалансированное питание и контроль веса.
Если вы обнаружили у себя симптомы кисты яичника, не откладывайте визит к гинекологу. Своевременно выявленная болезнь и назначение подходящей терапии снизят вероятность осложнений.