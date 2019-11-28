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Диагноз «киста яичника»: что делать?

  • 28/11/2019, 10:27
Киста — это доброкачественное образование в яичнике. Заболевание зачастую протекает бессимптомно и не сопровождается патологическим ростом клеток.

Появление данного недуга является следствием нарушения гормонального фона, или воспалительных процессов на фоне других заболеваний.

Симптомы.

Самыми распространенными симптомами кисты яичника являются боли и задержки менструации. Возможны и другие проявления:

  • Резкие боли внизу живота в процессе полового акта;
  • Маточные кровотечения, не связанные с менструальным циклом;
  • Тахикардия;
  • Участившееся мочеиспускание;
  • Повышенная температура тела (38-39°С);
  • Тошнота или рвота;
  • Увеличение массы тела.

Но чаще всего это заболевание не имеет симптомов, а обнаруживается случайно, во время УЗИ половых органов.

Осложнения.

70% кист яичника самостоятельно рассасываются к следующему циклу. В ином случае, если вовремя ее не вылечить, киста может увеличиться в размерах, что влечет за собой нарушение работы соседних органов, вызывая боли.

Возможные осложнения:

  • От физических или иных нагрузок киста может перекрутиться и разорваться в брюшную полость. Это грозит женщине перитонитом;
  • Киста может стать причиной бесплодия;
  • Самое серьезное последствие — может перерасти в злокачественную опухоль.

Лечение.

В зависимости от формы и сложности новообразования применяются два вида лечения.

  • Консервативное (медикаментозное). Такое лечение назначают пациенткам с кистами без осложнений. Назначаются оральные контрацептивы и витаминный комплекс. При высоком индексе массы тела показаны диетотерапия и лечебная физкультура.
  • Хирургическое. Назначается в том случае, когда консервативное лечение не принесло результата, а также при муцинозных, дермоидных или эндометриоидных кистах. Проводится как с полным разрезом, так и посредством лапароскопии.

Профилактика новообразований.

Как и любое заболевание, кисту проще предупредить, чем лечить. К профилактическим мерам можно отнести следующие действия:

  • Регулярные осмотры у врача-гинеколога;
  • Контроль за нарушением гормонального фона;
  • При использовании оральных контрацептивов — строгое следование схеме приема;
  • Правильное сбалансированное питание и контроль веса.

Если вы обнаружили у себя симптомы кисты яичника, не откладывайте визит к гинекологу. Своевременно выявленная болезнь и назначение подходящей терапии снизят вероятность осложнений.

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