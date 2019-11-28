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5 антивозрастных процедур с мгновенным эффектом

  • 28/11/2019, 10:17
Современная косметология со временем становится не только более действенной, но и более удобной. Эффект от многих процедур проявляется практически мгновенно, а для того, чтобы воздействие аппарата привело к обещанному результату, часто хватает всего лишь одного сеанса.

Мы сделали подборку из 5 косметологических процедур, которые сэкономят ваше время и при этом смогут по-настоящему впечатлить.

Лифтинг мезонитями

Это одна из самых действенных методик борьбы с возрастными изменениями и дряблостью кожи лица и тела. Они позволят подтянуть кожу практически в любой зоне – опустившиеся уголки губ, ослабленная кожа щек, потерявшая упругость кожа шеи и груди, а также внутренняя поверхность плеч, живот, ягодицы и т. д. Они хорошо восстанавливают эластичность эпидермиса после резкого похудения, помогают бороться с целлюлитом и сделать весь силуэт стройным и подтянутым.

При проведении процедуры в салоне красоты под кожу с помощью тончайшей иглы вживляются нити разной структуры – мононите, косы, нити с засечками и т. д. В зависимости от типа они по-разному фиксируют ткани, не позволяя им обвисать. Эффект от мезонитей проявляется сразу после процедуры и сравним с хирургической подтяжкой.

SMAS-лифтинг

SMAS расшифровывается как Superficial muscular aponeurotic system, или «поверхностная мышечная апоневротическая система». Это система мелких мышц лица и шеи, на которые воздействуют аппаратом для получения быстрого эффекта подтяжки лица. SMAS-лифтинг – щадящая неинвазивная методика омоложения на основе ультразвука, который запускает в области воздействия процесс выработки коллагена.

Чаще всего эту процедуру проводят на аппарате Ulthera System, который дает видимый результат сразу после сеанса. Однако сам SMAS-лифтинг имеет пролонгированное действие, и окончательный эффект от аппаратного воздействия можно будет увидеть через несколько недель.

Термолифтинг

Процедура, основанная на инфракрасном воздействии на проблемные участки лица и тела. Лучи аппарата проникают в глубокие слои дермы, стимулируя выработку коллагена и эластина. Результат – мягкая естественная подтяжка и разглаживание морщин.

С помощью термолифтинга можно избавиться от второго подбородка, глубоких носогубных складок, значительно уменьшить видимость целлюлита и растяжек.

Эффект заметен после первой процедуры, однако для получения лучшего результата косметологи рекомендуют пройти курс термолифтинга в течение полугода.

Фотоомоложение

Это методика, в основе которой лежит импульсное воздействие света на поверхность кожи, которое разрушает меланин и стимулирует процессы регенерации в клетках. С помощью этой процедуры можно избавиться от возрастной пигментации, веснушек, сосудистых звездочек, а также расширенных пор и тусклости кожи.

Аппараты для фотоомоложения всегда снабжены системой контактного охлаждения, поэтому несмотря на интенсивность воздействия, процедура безболезненна. Более того, она очень результативна – результат будет виден уж после первого сеанса.

Процедуры Guinot

Уникальное сочетания аппаратных процедур, действенных косметологических средств и мануальных техник для достижения лучшего результата. Все это объединено в несколько эффективных программ для борьбы с первыми признаками старения, усталости и УФ-воздействия.

Действуя комплексно, система Guinot показывает значительные результаты, которые сохраняются надолго.

Где пройти процедуры

Обратите внимание, что все косметологические манипуляции должен проводить специалист с медицинским образованием и большим опытом работы с современными методиками. Записаться к косметологу в Новосибирске вы можете по ссылке. Перед сеансом мастер обязательно проведет консультацию, чтобы продиагностировать состояние вашей кожи и выявить возможные противопоказания к проведению той или иной разновидности ухода.

Эффективные современные процедуры омоложения – это способ безопасно сохранить красоту и юность на долгие годы!

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