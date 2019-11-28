«Марс» вложит в проекты инвестиционного развития в 2020 году около 400 млн рублей

Глава Новосибирской области Андрей Травников посетил производственную площадку завода «Марс», провёл рабочую встречу с президентом ООО «Марс» в России Валерием Щаповым и директором Новосибирской фабрики по производству кормов для домашних животных ООО «Марс» Иваном Запрягаевым. Участники встречи обсудили планы компании «Марс» по развитию производства в Новосибирской области, улучшению инвестиционного климата в нашем регионе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Предприятие «Марс» активно осуществляет проекты инвестиционного развития.

— В этом году это более 200 млн рублей инвестиций, на следующий год запланировано 400 млн рублей. В инвестиционной программе следующего года есть как планы повышения производительности, увеличения производственной мощности, так и вопросы экологической безопасности. Предприятие планирует модернизировать систему водоочистки и стоков и довести её до высочайших стандартов. Мы ожидаем дополнительных налоговых поступлений. У новосибирского предприятия компании «Марс» есть хороший экспортный потенциал, за счёт этого мы надеемся увеличить поставки за пределы Российской Федерации. Также у нас есть потенциал по увеличению доли местных производителей сырья, которые участвуют в обеспечении технологических процессов предприятия, — перечислил основные перспективы сотрудничества губернатор.

Отмечается, что более половины всех потребляемых сырьевых материалов для новосибирской фабрики закупается у местных производителей (мясо, птица, зерновые, жиры и растительные масла). Поставщиками сырья животного происхождения являются: ООО «Кудряшовский мясокомбинат», ЗАО Птицефабрика «Октябрьская», АО «Новосибирская птицефабрика». Ежегодный объём поставок мясных субпродуктов и продуктов разделки мяса от локальных поставщиков составляет более 3,4 тысяч тонн. В настоящий момент ведутся переговоры и организованы поставки тестовых объёмов субпродуктов птицы от развивающегося локального поставщика «Птицефабрика Улыбино». Это позволит уже в следующем году увеличить объём снабжения локальными сырьевыми материалами на 34% – до 4,6 тысяч тонн в год.

Президент ООО «Марс» в России Валерий Щапов напомнил, что сегодня четверть всей продукции для домашних животных, которые компания выпускает в России, производит новосибирское предприятие.

ООО «Марс» – фабрика по производству влажных и сухих кормов для непродуктивных животных – расположено в Новосибирском районе на территории Толмачёвского сельсовета. Предприятие построено и введено в эксплуатацию в 2002 году. На фабрике производятся корма для домашних животных брендов Whiskas, Kitekat, Pedigree, Perfect fit, Chappi и Nature’s table. Освоено инвестиций в основной капитал за счёт собственных источников финансирования в объёме 59,7 млн рублей, направленных на проекты по улучшению пищевой безопасности и гигиены и др. Поставки осуществляются в регионы Российской Федерации (Сибирь, Урал, Дальний Восток), страны Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Также продукция отгружается в Монголию.Кроме Новосибирской области, «Марс» осуществляет производство кормов в Московской, Ульяновской и Ростовской областях.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области