Количество учеников, подключенных к платформе, на данный момент составляет более 89 тыс. человек, преподавателей – 9 тыс. Таким образом, число пользователей школьной цифровой платформы Сбербанка в Сибири превысило 90 тыс. человек. Количество учеников, подключенных к платформе, на данный момент составляет более 89 тыс. человек, преподавателей – 9 тыс. Таким образом, число пользователей школьной цифровой платформы Сбербанка в Сибири превысило 90 тыс. человек. Сбербанк обеспечил возможность удаленного обучения школьников в 23 регионах России, в том числе в 7 регионах присутствия Сибирского банка: с 30 марта обучение в дистанционном формате на ШЦП стало доступно для учеников Кемеровской и Томской областей; c 6 апреля занятия начались в школах республик Алтай, Тыва, Хакасия и Омской области, с 17 апреля на платформе начали заниматься школьники Алтайского края. Банк предоставил более чем для двух тысяч школ в разных городах страны цифровое решение для обеспечения беспрерывной работы по освоению учебной программы. Образовательная инициатива по запуску полного цикла дистанционного обучения на Школьной цифровой платформе (ШЦП) поддержана Министерством просвещения РФ и губернаторами 23 субъектов России.

— В условиях пандемии и режима самоизоляции было важно как можно скорее внедрить цифровую образовательную платформу, чтобы школьники могли обучаться онлайн, и делать это полноценно, без потери качества образования. Система содержит не только самые актуальные учебные методические комплексы, но и набор инструменты для развития у школьников навыков 21 века: целеполагания, умения сотрудничать в команде, понимания других и самого себя, креативного мышления, решения проблем и задач, — отмечает председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

Школьная цифровая платформа — это ИТ-решение, разработанное в рамках реализации программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» «Цифровая платформа персонализированного образования для школы». Платформа содержит обучающие модули по всем предметам школьной программы, а также авторские модули для углубленного изучения материала и кросс-предметных исследований. Система позволяет учителям продолжать эффективное обучение учеников, а ученикам — заниматься самостоятельно. На платформе школьники смогут изучать все предметы как минимум до ликвидации угрозы распространения коронавируса. Обучение будет бесплатным и для школ, и для детей. В планах Сбербанка — предоставить возможность обучения на платформе детям по всей стране. Подробная информация о ШЦП – на сайте Фонда «Вклад в будущее».