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Экс-чиновницу мэрии приговорили к почти миллионному штрафу

  • 25/10/2021, 16:48
Автор:
Новости Новосибирска
Суд признал ее виновной в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере.

Суд Железнодорожного района вынес приговор в отношении бывшего главного специалиста комитета рекламы мэрии Новосибирска Галины Магизовой, которую признал виновной в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда. Магизова остается на свободе, однако вынуждена будет заплатить значительный штраф.

Назначено наказание в виде штрафа в определенной денежной сумме в размере 1100000 рублей, сообщают в пресс-службе суда Железнодорожного района. В силу ч. 5 ст. 72 УК РФ учтен срок содержания Магизовой Г.В. под стражей с 12 октября 2020 года по 22 декабря 2020 года и смягчено назначенное Магизовой Г.В. наказание в виде штрафа до 900000 рублей.

Напомним, что в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении экс-председателя комитета Дмитрия Лобыни, подозреваемого в получении взятки и задержанного в сентябре 2020 года. Месяцем ранее факт взятки заподозрили собственники здания в ЖК «Сибревком», на котором без согласования с ними появилась незаконная реклама.

В суде установлено, что 10 сентября 2020 года Магизова, выполняя поручение представителя комитета, организовала встречу с руководителем ООО «АльфаСогласование» и озвучила условия передачи взятки в крупном размере, сообщают в прокуратуре области. Она указала, что для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций ей необходимо заключить договор оказания консультационных услуг с подконтрольным мэрии юрлицом ООО «Согласие» и оплатить якобы оказанные услуги в общей сумме 200 тысяч рублей на расчетный счет данной организации, при этом указанные документы носили формальный характер и являлись прикрытием передачи взятки.

По информации прокуратуры, условия, названные Магизовой, были выполнены, после чего компания получила разрешение на установку противозаконных рекламных конструкций.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото со страницы Галины Магизовой в соцсети Вконтакте

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : штраф Мэрия коррупция комитет рекламы взятка


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