Дилеры Porsche продают автомобили премиум-марки Exeed из КНР

Как сообщает ГЛАС.ru дилеры Porsche в РФ начали торговать автомобилями китайского производства.

Стоимость автомобиля Exeed TXL с турбодвигателем рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 186 лошадиных сил начинается от 4 млн рублей. Флагманский Exeed VX от премиум-бренда практически сравнялся в цене с Porsche Macan, его стартовый ценник начинается от 5 250000 руб.

По словам дилеров, эти продажи вынужденные. Новые машины не поступают, а все поддержанные автомобили салон распродал.

Но тем не менее машины китайского производителя представлены под вывеской Porsche. Эксперты прогнозируют такое развитие событий не только в казанском дилерском центре, а во многих ДЦ по всей России. Новая реальность для российского авторынка — это распространение китайского автопрома.

Напомним, на фоне антироссийских санкций поставки автомобилей Porsche в дилерские центры были приостановлены. Также США, Япония и страны ЕС запретили поставлять в Россию автомобили стоимостью свыше 50 000 долларов.