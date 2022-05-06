Финский производитель кофе Paulig продал бизнес в Твери

Бренд Paulig уйдет с российского рынка в ближайшие месяцы. Поставки зеленого кофе новому владельцу российской фабрики продолжатся в течение переходного периода, который займет не более трех месяцев, сообщает РИА Новости.

В прошлом году на Россию приходилось менее 5% выручки компании, поэтому продажа не окажет заметного влияния на прогнозы Paulig для остальных подразделений, уточняется в релизе.

Страны Запада ввели новые санкции против России из-за спецоперации на Украине. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также несколько компаний и сервисов приостановили работу в стране либо заявили об уходе с рынка.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.