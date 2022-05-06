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Продажи «Кузины» через сети выросли на 24%

  • 06/05/2022, 12:10
новости Новосибирска
Ритейлеры расширяют ассортимент закупок в пользу более доступных по цене и востребованных товаров.

На первый квартал 2022 года «Кузина» установила план продаж через ритейлеров на сумму 23,9 млн руб., фактический оборот за январь-март в данном сегменте составил 29,6 млн руб., что на 23,85% выше плановых показателей. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Юнисервис Капитал».

В «Кузине» пояснили, что в работе с сетями произошло определенное упрощение. В частности, сроки рассмотрения и согласования цен с ритейлерами постепенно сокращаются.

Одной из причин упрощения условий сотрудничества возможно послужило снижение товарных запасов ритейлеров. Впрочем, нужно понимать, что кондитерская продукция — не товар первой необходимости, а такого рода изменения и упрощения прежде всего будут применяться к товарам первой необходимости, а также импортным категориям и товарным группам, пострадавшим от санкций.

При этом у сетей меняется запрос по ассортименту. Средний чек растет, а покупательская способность и количество транзакций сокращается. Это заставляет сетевых игроков пересматривать свои ассортиментные позиции по определенным категориям.

Например, «Кузина» успешно работает с сетью «Самокат», и на протяжении всего 2021 года поставки в данную сеть стабильно наращивались. Ключевая товарная матрица состояла из премиальных позиций, и это было пожелание «Самоката». Сейчас торговая сеть выступила с предложением пересмотра ассортимента продукции «Кузины» в сторону более доступных по цене и востребованных товаров.

В ближайшее время «Кузина» так же планирует заключение договоров на поставки кондитерской продукции с компанией «Восток-Запад» и торговой сетью «Мария-Ра».

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

Ранее редакция сообщала, что сети сокращают  количество посредников для закупки товаров на полки.

Фото из группы компании ВКонтакте

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : ритейл продажи бизнес


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