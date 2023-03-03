Димитровский мост снова ремонтируют

До 7 марта дорожным службам Новосибирска предстоит отремонтировать около 600 квадратных метров разрушенного дорожного полотна на Димитровском мосту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. Напомним, состояние дорожного полотна Димитровского моста давно вызывает множество замечаний автомобилистов. Как пояснил, начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов, это связано с тем, что в течение длительного времени — с начала 2000-х годов ремонт Димитровского моста не проводился.

— Из-за значительного повреждения гидроизоляции вода, скапливаясь в нижних слоях дорожной одежды, вызывает разрушения, которые появляются на верхних слоях дорожного покрытия. В настоящее время общий объем разрушений составляет 600 квадратных метров, и он продолжает увеличиваться при наступлении положительных температур во время цикла перехода через «ноль», — отметил Эплов.

На данный момент для поддержания покрытия в рабочем состоянии на мосту проводится текущий поддерживающий ремонт с использованием литого асфальтобетона. Эта смесь позволяет работать в любых погодных условиях, даже при отрицательных температурах.

— В этом году мы планируем разработать проектную документацию и по мере ее готовности приступить к строительно-монтажным работам. Необходима замена всех слоев дорожной одежды, вплоть до балок. Для этого убирается существующий слой бетона, укладывается новый выравнивающий слой бетона, обустраивается гидроизоляция, затем — защитный слой бетона, и на него уже асфальтобетонное покрытие, — уточнил Сергей Эплов.

В настоящее время заказчик — МКУ «Гормост» — готовит техническое задание и определяется с начальной ценой контракта на проектирование ремонта.

Напомним, что крупный ремонт на Димитровском моста в Новосибирске был сделан в 2018 году. Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков пояснял изданию КП-Новосибирск, что по нацпроекту БКД за 247 миллионов рублей отремонтировали только верхнюю часть дорожного полотна. По его словам, причина возникновения многочисленных ям не в качестве дорожного покрытия, а в основе моста, которую тогда не ремонтировали.

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