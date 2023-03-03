Поставщики больше не хотят ввозить iPhone по параллельному импорту из-за новых санкций

В соответствии с новыми ограничениями, введенными США, которые запрещают вывоз в Россию телефонов дороже $300, часть поставщиков по параллельному импорту из Ближнего Востока уже поставили в известность своих партнёров об этой тенденции.

— Санкции могут коснуться не только смартфонов из США, но вообще всех аппаратов, где используются американские патенты и технологии. А это практически все гаджеты, в том числе китайские и южнокорейские, — сообщает источник газеты «Известия» на рынке потребительской электроники.

Отмечается, что на сегодняшний день прямых отказов от сотрудничества еще не было, но это, по мнению источников издания, лишь вопрос времени.

По словам экспертов, американские антироссийские санкции касаются более чем 270 кодов товарной номенклатуры, включая кондиционеры, вентиляторы и холодильники, если они стоят более $750, принтеры (более $300), пылесосы (более $100).

Кроме того, под американские ограничения могут подпасть устройства не только от Аpple, но также от Samsung и Huawei.

Тем не менее, некоторые собеседники издания считают, что глобального сбоя поставок не они не ждут, так как существует множество схем ввоза, в том числе проходящие через третьи страны.

По мнению экспертов рынка, премиальные смартфоны с рынка не исчезнут, а цены если и подскочат, то за счёт удлинения логистических цепочек, что, в свою очередь, вполне оправданно.

В Минпромторге сообщают, что официальных отказов поставщиков не было, а в настоящее время готовится пятая редакция перечня товаров для параллельного импорта.

Ранее редакция сообщала, что совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах станет проще.

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