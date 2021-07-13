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Директор батутного центра приговорен к условному сроку и крупному денежному штрафу

  • 13/07/2021, 13:33
Автор:
Новости Новосибирска
Пять лет назад двое детей пострадали при посещении центра.

В сентябре 2016 года в батутном центре во время прыжков на батуте травмы получили двое 9-летних детей. Одному из них был поставлен диагноз «компрессионный перелом позвоночника», второй получил ушибы.

Прокуратура тогда обвинила директора Романа Сотникова в нарушении требований законодательства при организации деятельности батутного центра. Он предоставлял населению услуги, связанные с прыжками на батутах, не отвечающие требованиям безопасности.

Сотников добровольно частично загладил причиненный ущерб, однако вину в совершенном преступлении не признал. Он пояснил, что батутный центр был предназначен для безопасного досуга детей и настаивал, что малолетние получили травмы по своей неосторожности.

Суд приговорил Романа Сотникова к 1 году 6 месяцам лишения свободы (условно), а также удовлетворил иски законных представителей малолетних потерпевших и взыскал с обвиняемого денежные средства в счет возмещения морального вреда и материального ущерба.

Фото: pixabay.com автор: PublicDomainPictures

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : условный срок уголовное дело Сотников батутный центр


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