Малому бизнесу обещают новые налоговые льготы. По зарплате

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что правительство работает над тем, чтобы расширить возможности использования льготы по страховым взносам для малого бизнеса. Речь об этом зашла на встрече президента РФ с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, говорится на сайте Kremlin.ru.

— Правительство работает сейчас над этим, мне докладывают, — сказал Путин, комментируя предложение Титова распространить социальные взносы для бизнеса на всю зарплату.

В ходе встречи бизнес-омбудсмен подчеркнул, что решение снизить размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса до 15% сверх базы дало очень удачный результат.

— Честно говоря, мы даже сами такого не ожидали, мы увидели, что доходы Пенсионного фонда выросли больше чем на 2%, мы в 2 раза снизили ставку, а доходы выросли больше чем на 2%, — прокомментировал Титов.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей, необходимо продолжать расширять эту меру.

— Она экономически обоснована: НДФЛ больше 6% вырос по доходам бюджета, то есть бизнесу стало выгодно платить «в белую», — сказал он. — Можно на всю зарплату распространять, убрать минимальную заработную плату как базу до вычета. А дальше смотреть, может быть, в дальнейшем смотреть и на другие виды.

Президент согласился, что никакие «серые» схемы при таком подходе никому не нужны. Титов также отметил, что ставка соцвзносов очень сильно сдерживает развитие, потому что налоги на заработную плату очень большие — 30%. Глава государства в ответ добавил, что особенно это касается высокотехнологичных компаний.

Начиная с 2014 года, проблема роста фискальной нагрузки за счет увеличения размеров и введения новых обязательных неналоговых платежей регулярно озвучивается представителями бизнеса, но до сих пор так и не решена. Неналоговые платежи считаются одной из основных проблем, сдерживающих развитие бизнеса. К ним относятся экологические платежи, обязательные выплаты на обеспечение противопожарной безопасности, платежи за спецоценку трудовых условий, оплата мероприятий по охране трудовой деятельности, покупка контрольно-кассовой техники и ежемесячные платежи за обслуживание, утилизационный сбор и многие другие. Отмечается, что они не учитываются при расчете налоговой нагрузки на бизнес и не регулируются, а обязанность их уплаты возникает на разных уровнях власти.