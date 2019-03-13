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Директор новосибирской фирмы незаконно вывел из России 123 миллиона рублей

Коммерсанту грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.
  • 13/03/2019, 13:04
Директор новосибирской фирмы незаконно вывел из России 123 миллиона рублей

— В июле 2016 года между продавцом в Гонконге и покупателем в Новосибирске был заключен контракт на поставку стройматериалов и спецодежды общей стоимостью 2,7 млн  долларов США. Однако после оплаты аванса в размере 2,2 млн  долларов США, товар в Россию так и не поступил. По истечении срока действия контракта, анализ базы данных показал, что таможенное декларирование поставок в рамках данной торговой сделки не осуществлялось, — рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.

При этом, согласно информации банка, денежные средства, уплаченные продавцу за не ввезённые в Россию товары, на счёт покупателя возвращены не были. Кроме того, требование о возврате денежных средств новосибирской фирмой в адрес продавца не выставлялось.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий было достоверно установлено пособничество директору фирмы в совершении указанного преступления со стороны единственного учредителя этой же фирмы в виде советов, указаний и предоставления информации с целью нарушения требований валютного законодательства, — рассказали в Новосибирской таможне.

В отношении руководителя и учредителя фирмы новосибирские таможенники возбудили уголовное дело по факту уклонения от обязанности по репатриации денежных средств в особо крупном размере. Деяние, предусмотренное данной статьей, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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