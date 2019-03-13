 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Лента новостей page/42/135/page/rules/page/12/\"../wp-content/uploads/2019/01/банер-календарь-1.jpg

Директор новосибирской фирмы незаконно вывел из России 123 миллиона рублей

Директор новосибирской фирмы незаконно вывел из России 123 миллиона рублей

13/03/2019, 13:04
Коммерсанту грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.
Предпенсионеры смогут получать алименты от детей и бывших супругов.

Пенсии заменили алиментами по нетрудоспособности

13/03/2019, 12:31
Предпенсионеры смогут получать алименты от детей и бывших супругов.
Все пешеходные мосты через поймы малых рек передадут МКУ «Гормост»

Все пешеходные мосты через поймы малых рек передадут МКУ «Гормост»

13/03/2019, 11:42
Процесс признания права муниципальной собственности планируется завершить к середине 2020 года.
экспорт новосибирского мороженого в Китай вырос почти в три раза

С начала года экспорт новосибирского мороженого в Китай вырос почти в три раза

13/03/2019, 11:27
На текущий момент из региона в Китайскую народную республику отправлено более 56 тонн мороженого.
В Новосибирске готовится к открытию первый в Сибири магазин ZAKKA

В Новосибирске готовится к открытию первый в Сибири магазин ZAKKA

13/03/2019, 10:36
Торговая сеть специализируется на обширной теме lifestyle goods.
В центре масленичных гуляний

В центре масленичных гуляний

13/03/2019, 10:28
Громкая музыка, выступления на сцене, полевая кухня и блины с пылу с жару — нет, это не праздник в центре города, это развеселая Масленица на Плющихинском жилмассиве.
ГК «Завод Труд» планирует создать региональный центр горно-обогатительного машиностроения

ГК «Завод Труд» планирует создать региональный центр горно-обогатительного машиностроения

13/03/2019, 10:00
Это позволит предприятиям отрасли устанавливать новые контакты и получать заказы от компаний, которые сейчас закупают необходимое оборудование за рубежом.
Минпромторг региона определяет потенциальных участников нацпроекта

Минпромторг региона определяет потенциальных участников нацпроекта

12/03/2019, 19:04
Правительство РФ поручило к апрелю определить участников проекта «Промышленный экспорт».
Спрос на жилье в новостройках в Новосибирске за год упал на 13%.

Спрос на жилье в новостройках в Новосибирске за год упал на 13%

12/03/2019, 18:28
Эксперты связывают уменьшение количества сделок с ростом цен, дефицитом ликвидного предложения на первичном рынке и переориентацией покупателей на готовое жилье.
Первый дилер Haval появился в Новосибирске

Первый дилер Haval появился в Новосибирске

12/03/2019, 18:21
Им стала компания ООО «Сибтрансавто-Новосибирск».

Популярное с сайта

В Новосибирске дорабатывают проект межвузовского кампуса

Основные параметры межвузовского кампуса Новосибирска представят в мае

07/03/2019, 13:19
В правительстве области создана рабочая группа для наполнения образовательной, научной, инновационной и инфраструктурной составляющих проекта.
Политологи прокомментировали перспективы пакта «Локоть-Травников»

«Пакт Локтя — Травникова» глазами политологов

06/03/2019, 19:49
Тенденция деполитизации в отношениях областной и муниципальной власти наблюдается во многих регионах России.
Ювелиров вызывают на диалог

Говорите, не стесняйтесь!

05/03/2019, 10:00
Участники ювелирного рынка приглашение поговорить с государством напрямую встретили с некоторым смущением.

Актуальный разговор

кондитерская «Семьи Воробец»

80% заказов через сарафанное радио

Директор новосибирской фирмы незаконно вывел из России 123 миллиона рублей

13/03/2019, 13:04

Пенсии заменили алиментами по нетрудоспособности

13/03/2019, 12:31

Все пешеходные мосты через поймы малых рек передадут МКУ «Гормост»

13/03/2019, 11:42

С начала года экспорт новосибирского мороженого в Китай вырос почти в три раза

13/03/2019, 11:27

В Новосибирске готовится к открытию первый в Сибири магазин ZAKKA

13/03/2019, 10:36

В центре масленичных гуляний

13/03/2019, 10:28

ГК «Завод Труд» планирует создать региональный центр горно-обогатительного машиностроения

13/03/2019, 10:00

Минпромторг региона определяет потенциальных участников нацпроекта

12/03/2019, 19:04

Спрос на жилье в новостройках в Новосибирске за год упал на 13%

12/03/2019, 18:28

Первый дилер Haval появился в Новосибирске

12/03/2019, 18:21

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска