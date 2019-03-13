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Поиграть с историей

В Новосибирске будет «перезапущен» музей с потенциалом сильного туристического магнита.
  • 13/03/2019, 14:00
Автор: Игорь Смольников
В Новосибирске снова откроют Музей игрушки
Существенная часть экспозиции будет обходиться без таблички «Руками не трогать».

Новосибирские искусствоведы, антиквары и специалисты выставочного центра художественных ремесел «Сибирский Вернисаж» готовят к открытию Новосибирский Музей игрушки — экспозиционный формат, ближайшим аналогом которого является знаменитый Музей игрушки в Сергиевом Посаде. Больше ничего подобного на территории зауральской России нет.

В Новосибирске снова откроют Музей игрушкиПо замыслу создателей, музей не будет лишь статичным созерцательным пространством, а  представит собой образ музея-мастерской, огромной игровой комнаты.

— Это не просто следование модному ныне тренду на интерактивность, — комментирует директор Новосибирского Музея игрушки, эксперт-музеевед Ангела Саиди. — Мы в этом решении исходим из естества игрушки — из ее живой сопричастности ребенку. Игрушка раскрывает свое эстетическое «я» только в руках ребенка, в акте игры. Потому существенная часть экспозиции будет обходиться без таблички «Руками не трогать». Конечно, старинные и хрупкие игрушки, не выносящие тактильного контакта, разместятся в стеклянных витринах, но многое у нас проработано и в режиме glassfree — чтобы трогать, вертеть в руках, катать по полу.

От сергиево-посадского музея новосибирский будет отличаться большой долей локального, сибирского контента, открытого и проработанного искусствоведами и антикварами за несколько десятилетий.

Это, например, игрушки местных народных промыслов: маслянинские льняные куклы, купинская (чиняевская) глиняная игрушка, бердская глиняная игрушка, самобытная по изобразительной манере, а также тиражные промышленные игрушки сибирских предприятий, ныне ставшие антиквариатом.

В Новосибирске снова откроют Музей игрушки

Примечательно, что открытие музея фактически будет его вторым рождением, перезапуском. Идейной основой музея стал концепт выставки «Русская игрушка», которая во второй половине 2000-х работала в цоколе Новосибирского Художественного музея под эгидой Некоммерческого фонда «Сибирский Вернисаж». Именно там проект обрел свое нынешнее название —– Новосибирский Музей игрушки. В музее впервые в Новосибирске были опробованы технологии творческих экскурсий — экскурсии-игры и экскурсии-мастерклассы.

Музей, проработавший в своей первой локации пять лет, за эти годы стал объектом межрегионального туризма — детские экскурсии на 120-местных автобусах прибывали в него из Томска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка. Дело шло к превращению в полновесный туристический бренд, в еще один аттрактив Новосибирска, но эту перспективу в те годы музею «испортил жилищный вопрос»: съехав из цоколя Художественного музея, музей игрушки вынужден был взять экспозиционную паузу.

Впрочем, даже в этот период жизнь музея не замирала. За это время фонды музея пополнились народными игрушками стран Европы, Азии и Латинской Америки, антикварными игрушками промышленного изготовления, а также изделиями уникального новосибирского предприятия, работавшего в 1926-1929 годах — промартели «Сибдеткомиссии». Это малое предприятие, основанное художником Ивановым и скульптором Надольским для социально-трудовой интеграции беспризорных подростков, оставило после себя очень необычный пласт предметного наследия — выразительные, образные игрушки, в которых тематическая актуальность и советский авангардизм 1920-х уживался с изящной детализацией во вкусе Серебряного века. Игрушки артели «Сибдеткомиссии» буквально потрясли наркома Луначарского, стали сенсацией в Москве, а со временем превратились в настоящие коллекционные сокровища. Дом N 11 по улице Сибревкома, в котором, выражаясь современным языком, располагался дизайн-центр предприятия, сохранился по сию пору, а сама артель, увы, не пережила даже свой взрывной успех в столице. Потому что начиная с того же 1929-го года авторская игрушка была вытеснена из ее ассортимента, а производство было переформатировано под выпуск канцтоваров и галантереи — товаров, не требующих хлопотного участия художников.

В Новосибирске снова откроют Музей игрушки

Еще одна историческая уникалия, которая будет представлена в музее — так называемые «новониколаевские ситцевые мишки» — игрушечные медведи, при изготовлении которых традиционные «медвежие» материалы плюш и мохер (дорогие и дефицитные в тех условиях) заменялись на текстиль. Для коллекционеров-теддистов* (*собирателей тряпичных медведей) такие изделия представляют большую ценность и ярко выделяют Новосибирск на глобальной карте прикладных искусств.

В Новосибирске снова откроют Музей игрушкиКультурно-туристический потенциал музея очень высок и в силу его единичности для Зауралья, и в силу «магии темы».

— Игрушка — это в культурологическом смысле очень насыщенный предмет, — объясняет Ангела Саиди. — Ведь она — концентрированное воплощение и эстетических трендов времени своего изготовления, и технологических достижений, и педагогических доктрин, и социальных веяний. В общем, игрушка — это эпоха и этнос, «уплотненные» до размеров компактной вещицы, это история в своем самом трогательном воплощении. Потому я убеждена, что музей будет интересен и детям, и их родителям, и даже эстетам, пришедшим сюда в одиночестве ради собственных впечатлений.

Аттрактивно-туристический потенциал музея его создатели оценивают высоко.

— Опыт первых пяти лет работы, нажитый до паузы, намекает, что сибирякам это место будет интересно не меньше, чем зоопарк, железнодорожный музей на станции Сеятель или Музей мировой погребальной культуры, —  резюмирует Ангела Саиди. — В общем, всему тому, что составляет музейную «фишку» Новосибирска, наш музей составит достойную компанию. Конечно, если все у нас получится, как задумано. Сейчас мы как раз над этим работаем.

Фото предоставлены Музеем игрушки

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