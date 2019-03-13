Поиграть с историей

Новосибирские искусствоведы, антиквары и специалисты выставочного центра художественных ремесел «Сибирский Вернисаж» готовят к открытию Новосибирский Музей игрушки — экспозиционный формат, ближайшим аналогом которого является знаменитый Музей игрушки в Сергиевом Посаде. Больше ничего подобного на территории зауральской России нет.

По замыслу создателей, музей не будет лишь статичным созерцательным пространством, а представит собой образ музея-мастерской, огромной игровой комнаты.

— Это не просто следование модному ныне тренду на интерактивность, — комментирует директор Новосибирского Музея игрушки, эксперт-музеевед Ангела Саиди. — Мы в этом решении исходим из естества игрушки — из ее живой сопричастности ребенку. Игрушка раскрывает свое эстетическое «я» только в руках ребенка, в акте игры. Потому существенная часть экспозиции будет обходиться без таблички «Руками не трогать». Конечно, старинные и хрупкие игрушки, не выносящие тактильного контакта, разместятся в стеклянных витринах, но многое у нас проработано и в режиме glassfree — чтобы трогать, вертеть в руках, катать по полу.

От сергиево-посадского музея новосибирский будет отличаться большой долей локального, сибирского контента, открытого и проработанного искусствоведами и антикварами за несколько десятилетий.

Это, например, игрушки местных народных промыслов: маслянинские льняные куклы, купинская (чиняевская) глиняная игрушка, бердская глиняная игрушка, самобытная по изобразительной манере, а также тиражные промышленные игрушки сибирских предприятий, ныне ставшие антиквариатом.

Примечательно, что открытие музея фактически будет его вторым рождением, перезапуском. Идейной основой музея стал концепт выставки «Русская игрушка», которая во второй половине 2000-х работала в цоколе Новосибирского Художественного музея под эгидой Некоммерческого фонда «Сибирский Вернисаж». Именно там проект обрел свое нынешнее название —– Новосибирский Музей игрушки. В музее впервые в Новосибирске были опробованы технологии творческих экскурсий — экскурсии-игры и экскурсии-мастерклассы.

Музей, проработавший в своей первой локации пять лет, за эти годы стал объектом межрегионального туризма — детские экскурсии на 120-местных автобусах прибывали в него из Томска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка. Дело шло к превращению в полновесный туристический бренд, в еще один аттрактив Новосибирска, но эту перспективу в те годы музею «испортил жилищный вопрос»: съехав из цоколя Художественного музея, музей игрушки вынужден был взять экспозиционную паузу.

Впрочем, даже в этот период жизнь музея не замирала. За это время фонды музея пополнились народными игрушками стран Европы, Азии и Латинской Америки, антикварными игрушками промышленного изготовления, а также изделиями уникального новосибирского предприятия, работавшего в 1926-1929 годах — промартели «Сибдеткомиссии». Это малое предприятие, основанное художником Ивановым и скульптором Надольским для социально-трудовой интеграции беспризорных подростков, оставило после себя очень необычный пласт предметного наследия — выразительные, образные игрушки, в которых тематическая актуальность и советский авангардизм 1920-х уживался с изящной детализацией во вкусе Серебряного века. Игрушки артели «Сибдеткомиссии» буквально потрясли наркома Луначарского, стали сенсацией в Москве, а со временем превратились в настоящие коллекционные сокровища. Дом N 11 по улице Сибревкома, в котором, выражаясь современным языком, располагался дизайн-центр предприятия, сохранился по сию пору, а сама артель, увы, не пережила даже свой взрывной успех в столице. Потому что начиная с того же 1929-го года авторская игрушка была вытеснена из ее ассортимента, а производство было переформатировано под выпуск канцтоваров и галантереи — товаров, не требующих хлопотного участия художников.

Еще одна историческая уникалия, которая будет представлена в музее — так называемые «новониколаевские ситцевые мишки» — игрушечные медведи, при изготовлении которых традиционные «медвежие» материалы плюш и мохер (дорогие и дефицитные в тех условиях) заменялись на текстиль. Для коллекционеров-теддистов* (*собирателей тряпичных медведей) такие изделия представляют большую ценность и ярко выделяют Новосибирск на глобальной карте прикладных искусств.

Культурно-туристический потенциал музея очень высок и в силу его единичности для Зауралья, и в силу «магии темы».

— Игрушка — это в культурологическом смысле очень насыщенный предмет, — объясняет Ангела Саиди. — Ведь она — концентрированное воплощение и эстетических трендов времени своего изготовления, и технологических достижений, и педагогических доктрин, и социальных веяний. В общем, игрушка — это эпоха и этнос, «уплотненные» до размеров компактной вещицы, это история в своем самом трогательном воплощении. Потому я убеждена, что музей будет интересен и детям, и их родителям, и даже эстетам, пришедшим сюда в одиночестве ради собственных впечатлений.

Аттрактивно-туристический потенциал музея его создатели оценивают высоко.

— Опыт первых пяти лет работы, нажитый до паузы, намекает, что сибирякам это место будет интересно не меньше, чем зоопарк, железнодорожный музей на станции Сеятель или Музей мировой погребальной культуры, — резюмирует Ангела Саиди. — В общем, всему тому, что составляет музейную «фишку» Новосибирска, наш музей составит достойную компанию. Конечно, если все у нас получится, как задумано. Сейчас мы как раз над этим работаем.

Фото предоставлены Музеем игрушки