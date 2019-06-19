Директор новосибирской компании почти полгода не платил зарплату работникам

Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего директора ООО «Монолит-Строй» в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), сообщили в пресс0службе СК России по Новосибирской области.

— По версии следствия, директор ООО «Монолит-Строй» имея на счетах достаточное количество денежных средств и реальную возможность выплачивать заработную плату работникам, в период с июня 2017 года по декабрь 2018 года не выплатил 13 работникам заработанную плату в размере свыше 1,5 млн рублей, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что по уголовному делу собраны достаточные доказательства, составленное по нему обвинительное заключение в настоящее время утверждено. После вручения фигуранту дела копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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