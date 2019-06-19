Первый бизнес-open air этого лета Пикник «Харизмы»!

Проведи летний корпоратив со своей командой на берегу озера в кругу самых прогрессивных бизнесменов Новосибирска!

Учись у лучших, отдыхай среди лучших!

Только для тебя и твоей команды весь день работают:

— 20 крутейших спикеров

Сильнейшие практики в области маркетинга, ритейла, консалтинга и публичных выступлений.

Они знают все об инновациях в бизнесе, продвижении личного бренда, построении систем продаж и управлении крупнейшими проектами от IT до социальных проектов.

Они знают как превратить маленький стартап в федеральную сеть и сделать из просто коллег по работе команду единомышленников.

Хэдлайнер мероприятия Бари Алибасов младший

Все спикеры

— 12 тематических бизнес- площадок

— Горячая Зумба от наших партнеров Экстрим-фитнес

— Мастер- классы по технике речи от телеведущей каналов Россия 1 и Россия 24 Юлии Пономаревой

— Бизнес-квест для корпоративных команд

— Десятки мастер-классов и практикумов

Солнце, отдых, свободные шашлыки, отличная компания и

Возможность выиграть годовой абонемент на обучение в «Харизме»



Не пропусти самое масштабное бизнес-мероприятие на открытом воздухе!

19 июля, База «Пикниковый рай»

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Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами