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Жаркое лето для бизнеса с Банком «Левобережный»

  • 19/06/2019, 17:51
Субъекты малого и среднего предпринимательства могут оформить кредит по ставке 10,95% годовых в рамках стартовавшей акции «Жара».

Банк ЛевобережныйВ период действия специальных условий представители малого и среднего бизнеса имеют возможность оформить кредит в офисах Банка «Левобережный» (ПАО) на сумму от 5 до 35 млн рублей сроком до 36 месяцев по ставке 10,95 % годовых. Цели кредитования: инвестиции или пополнение оборотных средств.

 В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели со средней годовой выручкой по заемщику до 400 млн рублей (по данным официальной отчетности).

Акция «Жара» действует до 01.09.19 г. включительно. С полными условиями можно ознакомиться на сайте банка.

Фото: пресс-служба банка

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