Директора гостиницы на Алтае признали виновным в смерти туристки

Алтайский районный суд в Алтайском крае приговорил к 3,5 года лишения свободы условно с 3-х летним испытательным сроком 41-летного директора туристического комплекса ООО «Горное солнце» Алексея Репина по делу о пожаре в гостиничном комплексе на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», в результате которого пострадали 20 человек и один погиб.

— Отвечая за пожарную безопасность, директор гостиницы допустил нарушения противопожарных правил при эксплуатации здания, в котором размещались туристы. Ночью 31 июля 2020 года в котельной одного из корпусов туркомплекса произошло возгорание, которое вследствие хранения дизельного топлива в данном помещении, способствовало быстрому развитию пожара с дальнейшим блокированием пути эвакуации продуктами горения и пламенем, которые распространились на все здание корпуса гостиницы, включая его жилую часть. Проживающие на 2 и 3 этажах более 20 клиентов туркомплекса, среди которых двое несовершеннолетних, вынуждены были эвакуироваться самостоятельно, спрыгивая с лоджий занимаемых ими номеров. При этом люди падали с большой высоты, ударяясь о выступающие части горящего здания и поверхность земли, — сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

После падения с балкона третьего этажа одной из туристок был причинен тяжкий вред здоровью. Впоследствии она скончалась в медучреждении. Еще один мужчина получил тяжелую травму.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

Дело о пожаре на турбазе «Горное солнце» было возбуждено 4 августа 2020 года. Главное управление МЧС по Алтайскому краю сообщало о 25 эвакуированных во время пожара.

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