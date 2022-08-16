В Красноярске сформирована конкурсная комиссия для выборов мэра

Как сообщает пресс-служба городского совета Красноярска, городской совет Красноярска назначил членов комиссии по отбору кандидатов в мэры города.

— Внеочередная сессия горсовета поддержала проект постановления «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Красноярска». От городского Совета в комиссию назначены депутаты Иван Азаренко, Андрей Козиков, Марина Малышева, Самед Юсубов и Семен Сендерский, — сообщили в пресс-службе.

Таким образом, в состав конкурсной комиссии войдут:

Азаренко Иван Сергеевич — депутат Красноярского городского Совета депутатов; Ананьев Александр Александрович — министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; Баринов Роман Геннадьевич — начальник управления общественных связей Губернатора Красноярского края; Богданов Владимир Данилович — начальник управления территориальной политики Губернатора Красноярского края; Козиков Андрей Викторович — депутат Красноярского городского Совета депутатов; Малышева Марина Михайловна — депутат Красноярского городского Совета депутатов; Маковская Светлана Ивановна — министр образования Красноярского края; Пастухова Ирина Леонидовна — министр социальной политики Красноярского края. Сендерский Семен Борисович — депутат Красноярского городского Совета депутатов; Юсубов Самед Курбанович — депутат Красноярского городского Совета депутатов.

Напомним, для проведения конкурса в соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Красноярска должна быть создана конкурсная комиссия в составе 10 человек: пять из них назначает губернатор Красноярского края, пять — городской совет.

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра назначен на 8 сентября.

Об уходе с поста мэра Сергея Еремина стало известно 25 июля. Он перешел на работу в администрацию края и стал заместителем губернатора. Сейчас он курирует вопросы благоустройства.