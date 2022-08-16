В Красноярске сформирована конкурсная комиссия для выборов мэра

Как сообщает пресс-служба городского совета Красноярска, городской совет Красноярска назначил членов комиссии по отбору кандидатов в мэры города.
— Внеочередная сессия горсовета поддержала проект постановления «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Красноярска». От городского Совета в комиссию назначены депутаты Иван Азаренко, Андрей Козиков, Марина Малышева, Самед Юсубов и Семен Сендерский, — сообщили в пресс-службе.
Таким образом, в состав конкурсной комиссии войдут:
Напомним, для проведения конкурса в соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Красноярска должна быть создана конкурсная комиссия в составе 10 человек: пять из них назначает губернатор Красноярского края, пять — городской совет.
Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра назначен на 8 сентября.
Об уходе с поста мэра Сергея Еремина стало известно 25 июля. Он перешел на работу в администрацию края и стал заместителем губернатора. Сейчас он курирует вопросы благоустройства.
Фото с сайта Красноярского городского Совета депутатов
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