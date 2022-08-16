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В Красноярске сформирована конкурсная комиссия для выборов мэра

  • 16/08/2022, 16:26
Выборы мэра Красноярска
Горсовет согласовал всех заявленных кандидатов.

Как сообщает пресс-служба городского совета Красноярска, городской совет Красноярска назначил членов комиссии по отбору кандидатов в мэры города.

— Внеочередная сессия горсовета поддержала проект постановления «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Красноярска». От городского Совета в комиссию назначены депутаты Иван Азаренко, Андрей Козиков, Марина Малышева, Самед Юсубов и Семен Сендерский, — сообщили в пресс-службе.

Таким образом, в состав конкурсной комиссии войдут:

  1. Азаренко Иван Сергеевич — депутат Красноярского городского Совета депутатов;
  2. Ананьев Александр Александрович — министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края;
  3. Баринов Роман Геннадьевич — начальник управления общественных связей Губернатора Красноярского края;
  4. Богданов Владимир Данилович — начальник управления территориальной политики Губернатора Красноярского края;
  5. Козиков Андрей Викторович — депутат Красноярского городского Совета депутатов;
  6. Малышева Марина Михайловна — депутат Красноярского городского Совета депутатов;
  7. Маковская Светлана Ивановна — министр образования Красноярского края;
  8. Пастухова Ирина Леонидовна — министр социальной политики Красноярского края.
  9. Сендерский Семен Борисович — депутат Красноярского городского Совета депутатов;
  10. Юсубов Самед Курбанович — депутат Красноярского городского Совета депутатов.

Напомним, для проведения конкурса в соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Красноярска должна быть создана конкурсная комиссия в составе 10 человек: пять из них назначает губернатор Красноярского края, пять — городской совет.

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра назначен на 8 сентября.

Об уходе с поста мэра Сергея Еремина стало известно 25 июля. Он перешел на работу в администрацию края и стал заместителем губернатора. Сейчас он курирует вопросы благоустройства.

Фото с сайта Красноярского городского Совета депутатов

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Красноярск

Теги : депутаты Выборы мэра Красноярска


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