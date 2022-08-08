На «Авито» продают часть горы в Красноярском крае

Объявление о продаже участка площадью 9,6 га появилось на сайте «Авито». Стоимость участка земли — 100 млн рублей. В публичной кадастровой карте значится, что участок относится к землям сельхозназначения.

— В нашем городе есть несколько мест и объектов о которых говорят далеко за его границами — Красноярские Столбы, Татышев парк и суслики, лестница на Торгашинском хребте. Скоро 400 лет нашему городу, и именно Дрокинскую гору мы видим визитной карточкой Красноярска. Предлагаем администрации города и края обратить внимание на данный участок и создать еще одну точку на карте, которую полюбят жители и запомнят гости нашего города! Все у кого есть интересные, классные идеи, что должно быть на горе — пишите, звоните. Может, совместными усилиями получится сделать наш город на одну локацию интереснее, — говорится в объявлении.

Два года назад Дрокинскую гору внесли в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России.

Гора также известна скандальными решениями, которые относятся к проектам, размещенным на ее территории. Первая размолвка случилась среди горожан вначале 2019, когда на Дрокинской горе началось строительство креста, пишет красноярский интернет-сайт ТВК. Это вызвало бурные обсуждения среди красноярцев — кто-то поддерживал идею и говорил, что крест станет новой городской достопримечательностью, а другие не понимали, для чего на горе храм.

В сентябре 2020 года разразился другой скандал — несколько лет назад люди купили землю на Дрокинской горе и получили разрешение на строительство. Однако выданные разрешения признали недействительными. Многие к тому моменту уже начали подготовку к строительству. Собственники предположили, что здесь хотели построить часовню, и, чтобы не портить красивый вид, строительство домов нужно запретить. В епархии подтвердили, что под Дрокинской горой планируют построить храм, лестницу и даже виноградники. На все это им выдали разрешение.

Ранее редакция сообщала, что под Новосибирском создают инновационный центр за 1 млрд рублей, в том числе, для развития экотуризма.