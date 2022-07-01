Директора «ИнвестКом» признали виновным в мошенничестве и назначили ему три года условно

Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «ИнвестКом» Павла Зеньковича. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

— В суде установлено, что с января 2014 года и по 29 декабря 2015 года Зенькович из корыстных побуждений предоставил в регистрирующий орган и иные органы подложные документы, которые содержали заведомо ложные сведения о наличии на земельном участке административного здания (г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Широкая), — говорится в решении Центрального районного суда. — Таким способом он ввел в заблуждение сотрудников Росреестра о наличии у него законного права на выкуп земельного участка в соответствии с положениями ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации.

Павел Зенькович незаконно зарегистрировал право собственности организации на земельный участок площадью 7 027 кв.м., причинив мэрии Новосибирска ущерб в размере свыше 16 млн рублей.

Мужчина признал свою вину в полном объеме. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 3 года) и обязал выплатить в пользу мэрии Новосибирска 16 миллионов 184 тысячи рублей.

Приговор не вступил в законную силу.