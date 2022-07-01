Дело ученых Института горного дела закончилось штрафом

Суд Заельцовского района Новосибирска огласил приговор по уголовному делу в отношении сотрудников Института горного дела СО РАН — экс-директора Андрея Кондратенко, его заместителя Владимира Тимонина и научного сотрудника Александра Смоленцева. Они обвинялись в похищении денежных средств, с использованием служебного положения.
—В период с 03.11.2017 по 22.12.2017 Кондратенко А.С., Тимонин В.В. и Смоленцев А.С. по предварительному сговору, действуя совместно и согласованно, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, похитили более 711 тыс рублей, предоставленные институту Российским научным фондом (РНФ) в рамках двух соглашений, — говорится в документах суда. — В 2019 году они похитили средства института на общую сумму почти 1,7 млн рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее редакция сообщала, что суд отказался сократить срок заключения экс-чиновнику мэрии Новосибирска.
Фото pixabay.com — sajinka2
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