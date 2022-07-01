Дело ученых Института горного дела закончилось штрафом

Суд Заельцовского района Новосибирска огласил приговор по уголовному делу в отношении сотрудников Института горного дела СО РАН — экс-директора Андрея Кондратенко, его заместителя Владимира Тимонина и научного сотрудника Александра Смоленцева. Они обвинялись в похищении денежных средств, с использованием служебного положения.

—В период с 03.11.2017 по 22.12.2017 Кондратенко А.С., Тимонин В.В. и Смоленцев А.С. по предварительному сговору, действуя совместно и согласованно, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, похитили более 711 тыс рублей, предоставленные институту Российским научным фондом (РНФ) в рамках двух соглашений, — говорится в документах суда. — В 2019 году они похитили средства института на общую сумму почти 1,7 млн рублей.

По первому, второму и четвертому эпизодам ученые были оправданы. Суд признал отсутствие в их действиях состава преступления. По третьему эпизоду — хищение в 2019 году 688 тыс рублей — сотрудники ИГД СО РАН признаны виновными. Андрею Кондратенко назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 300 тыс рублей. С учетом времени содержания под стражей и нахождения под домашним арестом, штраф снижен до 250 тыс рублей. Владимиру Тимонину и Александру Смоленцеву назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс рублей, суд его смягчил до 200 тыс. Гражданский иск прокуратуры Заельцовского района Новосибирска удовлетворен частично. С ученых взыскано солидарно в счет возмещения материального ущерба 688 715 рублей, констатирует пресс-служба суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что суд отказался сократить срок заключения экс-чиновнику мэрии Новосибирска.