Директора МКУ «УКС» города Новосибирска подозревают в мошенничестве и получении взятки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального учреждения города Новосибирска «Управление капитального строительства», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, в значительном размере, за незаконные действия). Сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что директором МКУ «УКС» города Новосибирска в 2020 году в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного для осуществления комплекса работ по строительству детского сада по улице Спортивной в Ленинском районе города Новосибирска, с помощью подконтрольной фирмы организована подготовка фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на указанном объекте на сумму свыше 5 млн рублей. Вместе с тем установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены.

— Кроме того, в ходе выполнения другого муниципального контракта в 2020 году по строительству здания детского сада-яслей по улице 9 Ноября в Октябрьском районе директор МКУ «УКС» дал незаконные указания своим подчиненным осуществить приемку заведомо невыполненных работ в рамках муниципального контракта, за что получил взятку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера в виде приобретения ему авиабилетов на сумму свыше 130 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователями проведены следственные действия по месту службы фигуранта. Расследование уголовного дела продолжается.