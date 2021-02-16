Преимущества получения займов в автоломбарде

Автоломбард 999 в Новосибирске предоставляет возможность оформить кредит всем владельцам машин. К преимуществам данной финансовой организации можно отнести:

Первую неделю без процентов (если заемщик возвращает долг в течение 7 дней). Процентную ставку ниже, чем в других финансовых организациях ниже на 0,5%. Страховку залогов по оценочной стоимости. Круглосуточную работу.

С момента подачи заявки до выдачи денег после ее одобрения проходит не более часа. Оставленные в залог транспортные средства находятся на охраняемой стоянке, за их сохранность можно не волноваться.

Условия получения кредитов в автоломбраде более выгодные, чем в банках, требования к заемщикам менее жесткие. Чаще всего в залог оставляют машины отечественного и импортного производства.

Получение кредитов в автоломбарде по упрощенной схеме

Получить займ в автоломбраде намного проще, чем в банке. Для заключения сделки требуется паспорт и бумаги на закладываемый транспорт. В связи с передачей собственности в залог заемщику нет необходимости искать поручителей и предоставлять справки, подтверждающие уровень доходов. Такую ссуду реально получить даже с отрицательной кредитной историей.

Финансовые услуги, предоставляемые автоломбардом, пользуются большой популярностью. Спрос на такие кредиты растет с каждым годом. Заемные средства реально получить за один день. График платежей достаточно гибкий, договор прозрачный – все это привлекает заемщиков.

Главные плюсы обращения в автоломбард

Основные плюсы сотрудничества с автоломбардом заключаются в:

Высокой скорости оформления займов (процедура занимает от 15 минут до 3 часов). Высоких шансах получения одобрительного решения по заявке. Отсутствии необходимости предоставления согласия супруга. Разных сроках кредитования. Минимальном пакете документации. Возможности досрочной выплаты кредита без штрафных санкций.

Уровень дохода заемщика в подобных случаях не играет никакой роли. Человек, претендующий на получение займа в автоломбарде, может быть безработным, главное, чтобы у него в собственности был транспорт. Предъявив паспорт, ПТС и СТС он может получить кредит.

Все расходы, связанные с оценкой, страховкой, предоставлением стоянки, берет на себя финансовая организация.

Такой займ можно оформить с гибким графиком выплат, существует возможность продления договора, если погашены текущие проценты.

Кредит под залог машины является верным способом быстрого урегулирования материальных трудностей без риска и под разумный процент. Это лучшее решение для тех, кому деньги требуются срочно, а банк отказывается выдавать ссуду.

Займы в автоломбарде выдаются на довольно приличные суммы. Размер кредита зависит от стоимости транспортного средства, его технического состояния, эксплуатационного срока. Финансовая организация заключает с собственником автомобиля договор. Транспорт при этом не должен быть арестован, заложен или куплен в кредит (если машина приобретена в рассрочку, задолженность должна быть полностью выплачена). Условия каждой сделки обсуждаются в индивидуальном порядке.

Получить кредит в автоломбарде можно в разы быстрее, чем в любом банке. Принятие решение о выдаче или отказе в займе не затягивается. Осмотр машины происходит на месте оформления ссуды. Решение о лимите выдаваемого займа принимается в течение четверти часа после осмотра транспортного средства и изучения необходимой документации.

Отчетность о цели получения заемных средств не требуется и в этом заключается еще один плюс подобной формы кредитования. Обращаясь в банк, гражданин обязан сообщить, куда он планирует потратить заемные средства.

В автоломбардах отсутствуют ограничения по размерам и формам выдаваемых займов. Денежные средства поступают на указанный счет в кратчайшие сроки. Их также можно получить наличными.

Если ссуда оформлена под залог ПТС, владелец может пользоваться транспортом.

Если автомобиль остается на охраняемой стоянке, в оплате этой услуги нет необходимости.

При желании владелец транспорта может продать его с помощью финансовой организации, выдающей займы.

Брать кредиты в автоломбраде под залог машин выгодно и удобно.