S7 Airlines в январе увеличила перевозки по России более чем на 15%

В январе 2021 года S7 Airlines перевезла 1 191 850 пассажиров, на 12,9% меньше, чем в январе 2020 года. Рейсами по России воспользовалось 1 145 782 пассажира, на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

— Безусловно, прошлый год заставил нас пересмотреть планы по пассажиропотоку в 2021 году. Результаты января соответствуют актуальным ожиданиям. Рынок внутренних перевозок продолжает постепенно восстанавливаться, чему, в том числе способствует, разгар сезона активного зимнего отдыха. Путешественники активно летают в Сочи, Минеральные Воды, Новокузнецк, Кировск. В этом году мы планируем сосредоточить больше усилий и на сегменте чартерных перевозок. В январе S7 Airlines запустила первый в России онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов – S7 Select, — отметил заместитель генерального директора по стратегии S7 Group Григорий Давыдов.

Отмечается, что S7 Airlines продолжила расширять программу специальных международных грузопассажирских чартерных рейсов. В настоящее время ведется продажа на рейсы из Москвы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте, Барселона, Малага), Италию (Верона, Рим, Милан, Пиза, Бари), Германию (Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин), Австрию (Вена), Болгарию (Бургас) и на Кипр (Ларнака, Пафос). Кроме того, выполняются рейсы в Кишинев из Ростова-на-Дону, в Ош и Бишкек из Самары, Уфы и Красноярска. К перевозке на данных рейсах принимаются те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений.