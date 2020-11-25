Определены победители Национальной премии «Бизнес-Успех» в Новосибирске

Итоги регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» подведены в Новосибирской области. В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате. Победителем в номинации «Лучший молодежный проект» имени Сергея Выходцева был признан Янис Кайшев, директор компании ООО «Империя», основатель сети мужских парикмахерских «Папа Дома».

— Каждый мужчина — отец: своего дела, своих детей, он несет за них ответственность. Мы гордимся своим названием и своим бизнесом, — говорит предприниматель. — Приятно побеждать, видеть, что труд нашей команды оценен, что нам помогают в формировании бизнеса с нуля, дают возможности расти.

Сегодня в команде проекта работают более 100 человек. Сеть состоит из 8 филиалов. В ее структуру также входит учебный центр — «Академия Барберинга», где проходят обучение как мастера сети, так и студенты с рынка, которые потом работают не только в российских парикмахерских по всей стране, но и за рубежом. Некоторые открывают собственное дело в этой сфере.

— Поздравляю с победой в но минации! Желаю, чтобы энергетика вашего проекта «Папа Дома» поддерживала ваше желание развиваться дальше, идти вперед и помогала вам во всех ваших начинаниях, — пожелал Янису Кайшеву управляющий Сибирским филиалом ПСБ Денис Голубев. ПСБ выступил партнером номинации и национальной премии «Бизнес-успех», которую банк поддерживает уже много лет.

В номинации «Лучший производственный проект» победителем стал Игорь Диденко, директор АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» — завода по переработке макулатуры, производству бумаги, картона и гофроупаковки. Это современный, экологически чистый и высокотехнологичный производственный комплекс. В ноябре 2018 года в эксплуатацию был запущен гофрозавод, летом 2020 года — бумажная фабрика, а в конце этого года компания планирует выйти на плановую производительность. Фактически Диденко является создателем целлюлозно-бумажной отрасли в Новосибирской области.

— У нас были бурные дебаты по поводу проектов, представленных в производственной номинации. Ваш проект вызывает уважение, восхищение, и, я бы даже сказал, легкую зависть, — отметил Денис Голубев после объявления итогов номинации. — Я всегда с большим уважением отношусь к предпринимателям, которые приносят в мир изменения, способствуют его развитию и совершенствованию. Желаю вам реализации намеченных планов!

Игорь Диденко признался, что в планах компании — дальнейшее развитие проекта, в нем могут принять участие новые финансовые партнеры:

— Давайте совместными усилиями менять жизнь к лучшему, делать ее более экологически чистой и безопасной для наших потребителей, сберегать время и деньги людей, работающих вместе с нами.

Оба победителя получили сертификаты на участие в акселерационной программе Национальной премии «Бизнес-успех», а также PR-пакет от партнера номинации — ПАО «Промсвязьбанк».

— Российский бизнес может подстроиться под любые изменения. Нынешний кризис показал, что предприниматели — это самые адаптивные люди в России. В свою очередь, как банк, мы делали все, чтобы помочь нашим клиентам, оказавшимся в сложной ситуации из-за карантина и локдауна, — констатировала директор департамента массового бизнеса ПСБ Светлана Поздеева, выступая в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса-территория жизни». — Для нас эта тема была особенно актуальна, так как основная часть наших клиентов — это компании микро-, малого и среднего бизнеса, многие из которых попали под ограничения.

По ее словам, в этом году ПСБ выдал по стране 1780 кредитов на сумму более 5,5 млрд рублей по программе правительства РФ под 0% годовых для выплаты зарплаты сотрудникам. Общая сумма реструктурированных кредитов составила более 10 млрд рублей. Более 18 тысяч предпринимателей с помощью банка получили от государства субсидии на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Кроме того, ПСБ выдел почти 30 тысяч кредитов на 47,6 млрд рублей по льготной программе под 2% годовых и 204 безвозмездных гранта на сумму 15 млн рублей по результатам всероссийского конкурса банка «Антикризисная поддержка для малого бизнеса», который банк провел летом этого года.

— Сейчас часть кредитных программ господдержки закончилась. Поэтому одной из самых актуальных тем, с которыми к нам обращаются предприниматели, является вопрос возврата или невозврата таких кредитов на выплату зарплаты, — говорит Светлана Поздеева. — Сейчас ФНС готовит данные о том, удалось ли участникам программы господдержки выполнить условия по сохранению сотрудников. После этого будут приниматься решения по списанию займов, а также станут известны компании, которым субсидируют кредиты.

Кстати, в рамках мероприятий премии «Бизнес-успех» в новом онлайн-формате прошла и традиционная выставка «Бизнес в объективе» . Шестой год подряд совместный проект ПСБ и «ОПОРЫ России» через фотографии рассказывает о предпринимателях, работающих в регионах нашей страны, об их бизнесе, об успехах, достижениях и мечтах.

«Бизнес-Успех» — это национальная предпринимательская премия, в рамках которой проводится популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата.

В номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» в Новосибирской области победил Иван Харченко, ИП Харченко Иван Николаевич.

В номинации «Лучший интернет-проект» — Наталья Ведерникова, ООО «ДИЛЕР».

В номинации «Лучший женский проект» — Наталья Винокурова, ООО «Пункт Б».

В номинации «Лучший созидательный проект» — Антон Андреев, ООО «Смартикидс».

В номинации «Лучший экспортный проект» — Ольга Плотникова, ООО «СКС».

В номинации «ЗОЖ» — Ольга Анисимова, ООО «Максимум успеха»

В номинации «Цифровая экономика» — Михаил Григорьев, ООО «Авангард ПЛАСТ».

В номинации «Народный предприниматель» — Константин Колясников и Дмитрий Чечулин, основатели клуба плавания для детей «AQUA STAR».