Директора транспортной компании из Новосибирска задержали по делу об убийствах 20-летней давности

С мертвой точки сдвинулось расследование 20-летней давности в Иркутской области.

Сотрудники ФСБ, СК и МВД задержали 10 участников преступной группировки.

Источник в правоохранительных органах сообщил Infopro54, что один из фигурантов был найден в Новосибирске, он работает директором транспортной компании.

― Следственные действия и оперативные мероприятия проведены в городах Усть-Кут, Братск, Красноярск, Новосибирск, Москва и в Московской области. Ряд мероприятий реализован во взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана, ― прокомментировали в СУ СК по Иркутской области.

Задержанных подозревают в убийстве троих мужчин в 2003 году, а также рейдерском захвате акций лесных компаний.

― В мае 2003 года лица, обладающие криминальным авторитетом на территории Иркутской области делили сферы криминального влияния. Так, на 47-м километре автодороги г. Усть-Кут – п. Звездный, совершили вооруженное нападение на лидера и участников противоборствующей им группировки, в ходе которого застрелили их, ― добавили в СК.

По горячим следам оперативникам не удалось раскрыть преступление и расследование уголовного дела было приостановлено.

И вот в ноябре у следователей появились зацепки, которые вывели их на участников банды. В настоящий момент всем задержанным предъявлены обвинения, а основные фигуранты арестованы, в том числе и житель Новосибирска. При обысках у бандитов были изъяты крупные суммы денежных средств в разной валюте — долларах, евро, чешских кронах, рублях, тенге, большое количество оружия и боеприпасов, а также фотографии, подтверждающие принадлежность арестантов к криминальным кругам. Следователи раскопали тайник с оружием в лесу Усть-Кутского района Иркутской области.