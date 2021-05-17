Дискус — король аквариума

Происхождение: Родиной этой рыбы является Южная Америка, Амазонка и ее притоки — реки: Рио-Негро и Рио-Бранко.

Размер: до 17 см.

Поведение:

Здоровый дискус — очень любопытная и плотоядная рыба. Несколько причин изменения поведения:

рыбка по какой-то причине подвергается стрессу;

проявление первых признаков начинающейся болезни.

Дискус — мелкая рыба и лучше всего себя чувствует в аквариуме в количестве не менее 6 штук. Рыбка относительно спокойная, но в период нереста обычно срабатывает территориальный инстинкт и дискус агрессивно защищает место нереста от других рыб. Иногда нападает на других обитателей аквариума, но если рыба здорова, очень быстро успокаивается и ждет чего-нибудь вкусного у стекла или кормушки.

О кормлении

Обычно взрослых дискусов кормят готовыми смесями. Можно купить корм для дискусов или приготовить собственные смеси из артемий, личинок черных комаров, высушенных и перемолотых говяжьих или индюшачьих сердец.

Вы можете добавить в рацион:

дафний;

гаммарус;

криль или гриндаль .

Среди сушеного хлопьевидного корма — хлопья артемии с различные специализированные добавки. Рацион всегда зависит от того, что будет есть ваша рыба, и чем вы привыкнете ее комить.

Особенности содержания рыб

Обычный аквариумист, решивший разводить дискусов, должен задуматься о своем опыте и принять соответствующее решение.

Хотя дискусы, как правило, уже очень одомашненная рыбы, но содержание и разведение имеет свою специфику и требует повышенного внимания.

Более опытный аквариумист, который не занимается разведением, но хочет разнообразить аквариумное сообщество этими рыбами, и знает, что с ними делать, может купить очень мелкую рыбу, откормить и вырастить ее самостоятельно.

Менее опытным аквариумистам рекомендуют покупать рыб с телом около 6-7 см, потому что они менее чувствительны к условиям обитания.

Половой диморфизм:

Пол распознается только во время нереста — у самца мочеполовой сосочек заостренный, у самки — округлый и более широкий. Ухаживание начинается со своеобразного судорожного движения рыбок, они, как говорят, «стучат». После этого рыб отправляют в отдельный аквариум, где позже и только через несколько часов происходит нерест.

Аквариум для дискусов

Дискусов содержат в просторных аквариумах. Неважно, предпочитает ли вы аквариум с живыми растениями или просто с украшениями, но в любом случае мы должны обращать внимание на потребности рыб в неограниченном и достаточном пространстведля плавания.

В целом для дискусов достаточно 50 литров на одну взрослую рыбу, но нужно учитывать, сколько литров забирают у нас дно, фон, корни и другие украшения.

Резервуар должен быть не менее:

100 см в длину;

60 см в глубину;

50 см в ширину.

Но чем больше, тем лучше. Необходим качественный и эффективный обогреватель, который нагревает резервуар до необходимой температуры около 30°C (до 34° C для обработки) и, конечно же, качественный фильтр с достаточной площадью фильтрующего материала для колонизации полезными бактериями и, следовательно, лучшей биологической фильтрации.

Дискусы предпочитают тенистые места, поэтому интенсивность освещения имеет решающее значение для поддержания здорового роста аквариумных растений. Для большинства растений достаточно температуры 30°C, и при такой температуре их можно успешно выращивать.

В таких условиях прекрасно растут следующие виды аквариумных растений:

Echinodorus;

Ludwigia repens;

Egeria densa и Egeria najas;

Cabomba caroliniana;

Sagittaria или Vallisneria.

Многие аквариумисты, безусловно, добиваются отличных результатов при этой температуре и с другими видами растений.

Однако даже лучшая фильтрация и живая растительность аквариума не освобождает от обязанности сливать и регулярно менять воду на пресную чистую воду. Это должно быть хорошей привычкой, не только в зависимости от загрязнения аквариумной воды. У дискуса несовершенное пищеварение, поэтому рекомендуется менять воду раз в неделю.

Соседи по аквариуму

Дискус — спокойная рыба, и желательно подобрать ей столь же спокойных товарищей. Наиболее эффективными здесь оказались Харациновые (неоны и тетры) такие, как:

Hyphessobrycon bentosi;

Hyphessobrycon eques;

Paracheirodon axelrodi или Paracheirodon innesi.

Однако для последнего неона есть небольшая проблема с температурой воды, где максимальная температура составляет около 24° C. Рыбы выживают, но постоянная высокая температура сокращает их жизнь.

Кроме того, дискусов можно содержать разводить с более тихими видами сомов, такими как род:

Corydoras;

Rineloricaria;

Ancistrus;

Hypancistrus.

Дискус из-за особенных требований к параметрам и качеству воды, восприимчивости к различным заболеваниям не подойдет для начинающих аквариумистов.

Для опытных аквариумистов, которые умеют работать с водой, могут распознать зарождающуюся болезнь и вовремя вмешаться, дискус будет настоящим королем аквариума.