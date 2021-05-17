Надежная складская техника для бизнеса

Для того, чтобы бизнес был успешным и процветающим, необходимо, чтобы все подразделения компании работали четко и слаженно. Также нужно, чтобы в производстве применялась только качественная складская техника. Приобретать оборудование лучше у надежного поставщика, с большим опытом продаж в данной сфере и который знает о технике все.

Особенно надо обратить внимание на то, насколько тщательно подобран и как часто обновляется ассортимент. Учитывать с какими известными партнерами компания сотрудничает и есть ли в наличии наиболее востребованные модели на складе. Доставка обязательно должна быть своевременной и в любой регион страны, а работа коллектива должна быть нацелена на результат.

На сайте nsk.stabeler.ru можно ознакомиться с каталогом складского оборудования для решения сложных задач на производстве.

Виды складской техники

Современные складские помещения оборудуются в основном стеллажами разного типа:

паллетами;

полками;

глубинные;

мезонинные и т.д.

Зависит от того, под какой груз они подобраны и от сроков хранения продукции. Складская техника делится на два основных типа:

штабелеры (по другому называемые ричтраками);

гидравлические тележки.

Для подбора необходимого количества техники, необходимо только наличие данных об объеме поступающих грузов за одну смену и высоте стеллажей.

Ассортимент продукции

Действующий каталог представлен из следующих товаров:

ручных гидравлических телег (рохлей);

электрических телег;

ручные подъемники (штабелеры);

самоходные электрические подъемники;

штабелеры для работы с бочками (перемещают, штабелируют металлические бочки, опрокидывают при необходимости);

столы-подъемники с гидравлическим приводом.

Преимущества компании:

доставка производится по всей России через крупные транспортные компании;

наличие постоянных акций и скидок на популярные виды;

на всех этапах ведется контроль за качеством;

возможность получить консультации бесплатно;

благодаря прямым поставкам цена остается выгодной для потребителя;

быстрое оформление заявки;

доставка в точно оговоренные сроки.

Для своевременной приемки поступившего груза или подготовленного к отправке, нужно наличие правильно подобранной и качественной складской техники. Только на предприятии потребителям предоставляются профессиональные консультации специалистов по всем вопросам оснащения нового складского помещения или улучшения работы уже действующего.