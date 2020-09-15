«Дистанционное управление компанией как проверка бизнеса на прочность»

В этом году жизнь и экономика перевела бизнес в дистанционный, удаленный формат работы. Поэтому управление людьми на расстоянии, а, особенно эффективное управление сотрудниками, становится жизненно необходимым для большинства компаний.

Есть ряд предприятий, где руководители уже управляли компанией на «дистанционке», «удаленке», и им необходимо лишь адаптировать эти механизмы под режим быстрого реагирования под новые вводные. А есть руководители, для которых «дистанционка» – эта неожиданность и вынужденная мера. В этом случаи руководителю необходимо быстро овладеть нужными soft skills, внедрить изменения в управленческих процессах предприятия и, к тому же, преодолеть в себе немало психологических барьеров.

В этой непростой экономической ситуации, конкурентное преимущество получат те компании, которые преодолеют разрыв между актуальными требованиями сегодняшнего дня и устарелой структурой прошлого.

«Удаленка» для бизнеса без стресса: возможно ли это?

Как управлять компанией, когда руководитель не встречаются лицом к лицу с сотрудниками и почти все процессы организованы онлайн?

Какова роль собственника, руководителя в качестве виртуального лидера?

Какие навыки необходимо «нарастить» руководителю для дистанционного управления компанией?

Эксперты и спикеры:

Мартынова Анна, директор бизнес — издания Деловой квартал, г. Новосибирск. Управленческий опыт 9 лет.

Ераносян Давид, управляющий партнер, Адвокатское бюро «Sollars», преподаватель НГУ, адвокат с 2010 года. Управленческий опыт более 10 лет.

Кучендаева Лариса, директор «Азиатско -Тихоокеанского Банка» по Республике САХА (Якутия), опыт управления с 1999 года.

Пясковский Михаил, владелец, генеральный директор «ИнфоСофт» — крупнейший 1С:Франчайзи за Уралом. 1-е место в рейтинге среди новосибирских 1С: Франчайзи, ТОП -10 в рейтинге 1С среди 7500 партнеров в РФ. Компания на рынке 23 года. Эксперт в области разработки и внедрения управленческого учета, опыт управления с 1997 года.

Дата: 30 сентября 2020 года Время: 12.00 (МСК) Место: онлайн трансляция

Стоимость участия: 400 руб. Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

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Фото предоставлено Клубом Директоров