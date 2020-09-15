Лечение сухой гангрены: причины и особенности возникновения заболевания

В результате возникает отмирание живых тканей (некроз), приводящий к серьезным, порой непоправимым последствиям. Гангрена способна развиваться на любом участке человеческого тела, но чаще всего зоной поражения выступают стопы и пальцы ног.

Поражая нижние конечности, сухая гангрена вызывает мощнейшее нарушение опорных функций, почернение и «мумифицирование» тканей. Если болезнь пустить на самотек, она имеет все шансы перейти в гангрену мокрую, с интоксикацией и сепсисом организма. Несмотря на страшные прогнозы, в ХХI веке болезнь лечится, причем весьма успешно. Об этом говорит статистика выздоровления в Инновационном сосудистом центре. О методах, нацеленных на сохранение пораженной ноги, можно узнать в разделе сайта клиники https://angioclinic.ru/zabolevaniya/suhaya-gangrena-nogi/.

Причины и особенности развития заболевания

На первый взгляд может показаться, что причина любой гангрены кроется в заражении крупных ран. На деле все иначе: гангрена развивается на участке, лишенном полноценного кровоснабжения. Если лишить конечность крови, она начнет погибать – станет бледной, сухой и сморщенной. Затем пораженные ткани чернеют и приобретают вид, напоминающий ткани мумий. При этом человек испытывает сильные боли, и благо, если он избежит инфицирования, ведь заражение микробами ведет к опасной гнойной форме.

Главной причиной возникновения болезни становится закупорка либо травмирование прилегающих сосудов. Сопутствует нарушению работы сосудов атеросклероз, сахарный диабет, тромбоз, болезнь Рейно и другие заболевания. Сюда же можно отнести лучевое поражение, химические ожоги, обморожение.

Лечение гангрены в Инновационном сосудистом центре

Раньше слово «гангрена» была синонимом к слову «ампутация», ведь ничего иного медики предпринять не могли. С развитием сосудистой хирургии ситуация изменилась – любую конечность можно сохранить и даже вернуть ей эстетичный вид. Лечение в Инновационном сосудистом центре имеет ряд преимуществ:

комплексный подход, учитывающий терапевтические манипуляции;

восстановление проходимости пораженного сосуда;

установка восстанавливающих кровообращение стентов;

профессиональное лечение ишемии, трофических язв, тромбоза.

Каждый из вышеизложенных методов нацелен на восстановление без ампутации. Но для того, чтобы действия были эффективными, обращаться в клинику стоит своевременно.

Ежегодно центр проводит более 650 хирургических операций, в ходе которых задействованы современные малоинвазивные методы:

устранение тромбообразования;

ангиопластика;

стентирование сосудов;

микрохирургические операции на сосудах;

трансплантация кожных лоскутов со здоровых зон.

Да, лечение сухой гангрены – процедура сложная, об этом говорят все медики. Но используемые клиникой методы дают прекрасные результаты. Инновационный сосудистый центр – это современный медицинский подход в совокупности с технологическими достижениями и врачебным профессионализмом.

Фото с сайта Инновационного Сосудистого Центра