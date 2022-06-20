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Диваны для коворкингов и офисов «Графит В»

  • 20/06/2022, 19:45
Современные офисные пространства давно перестали быть малопривлекательными, пыльными помещениями, какими были еще несколько десятков лет назад. Сейчас владельцы компаний стремятся сделать офис стильным, ярким и привлекательным, а многие и вовсе перевозят свой бизнес работать в коворкинг, так как это выгодно, а помещения коворкингов выглядят очень модно.

В этой статье мы подготовили для вас обзор серии мягкой мебели «Графит В», которая идеально подходит для офисов открытого типа (опен-спейсов) и коворкингов.

Описание серии мягкой мебели «Графит В»

Какой бы диван Графит В вы ни выбрали, вы получите стильное, качественное и долговечное в использовании изделие. Главная особенность этих диванов — высокие спинки, которые позволяют зонировать пространство, создавая уютные, тихие уголки для переговоров или сосредоточенной работы.

Для дополнительного комфорта сидящего все диваны имеют подушки.

Благодаря хромированным опорам, тонким линиям и четкой геометрии, мебель выглядит легкой и воздушной, занимает не слишком много места, добавляет интерьеру выразительности и красоты.

Из каких материалов сделаны диваны серии «Графит В»?

Каркас диванов сделан из сухого бруса хвойных пород деревьев и березы (из нее создают силовые элементы, которые должны быть особенно прочными), а также из фанеры и ДСП.

Для производства сидений используют армированные, очень прочные ремни бренда ОКЕ, а обивку выполняют очень прочной мебельной тканью или экокожей разных оттенков. Внешняя поверхность выполнена в оттенке «графит» (отсюда название серии), а внутреннее пространство — в любом понравившемся вам цвете. При необходимости виды обивки можно сочетать друг с другом в рамках одной модели. Кроме того, в некоторых случаях вы можете заказать обивку из натуральной кожи, что однако существенно повышает стоимость изделия.

Диваны не оснащены раскладным механизмом.

Какие модели входят в серию «Графит В»?

В линейке представлены одно-, двух- и трехместные диваны. Высота спинок у всех моделей — 137 см, глубина — 91 см, а ширина отличается:

  • у одноместных кресел — 88 см;
  • у двухместных диванов — 158 см;
  • у трехместных диванов — 218 см.

Все модели прекрасно сочетаются друг с другом, с их помощью вы можете создавать любые комбинации, организуя пространство так, как этого хочется только вам.

Важный плюс — высота спинок позволяет не только зонировать пространство для сидящих на диванах, но и общаться с теми, кто подошел и стоят рядом. Это упрощает взаимодействие внутри офиса и делает его еще более комфортным и приятным.

Фото предоставлено рекламодателем

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