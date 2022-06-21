Вода в Обском море не соответствует нормам СанПиНа

В Советском районе Новосибирска 20 июня прошло оперативное совещание, на котором обсудили качество воды в Обском море, сообщает КП-Новосибирск .

Стало известно, что в воде в несколько десятков раз превышено содержание колиформных бактерий, которые обычно присутствуют в каловых массах, как животных, так и людей. А в воду они попадают из-за насосных станций, которые принимают фекальные стоки, или вместе с содержимым выгребных ям.

— Купание в Обском море временно не рекомендуется. По данным Роспотребнадзора, состояние воды не совсем соответствует СанПиНам. Специалисты просят людей не купаться, чтобы вода не попала в рот, нос или раны на теле, — сообщил начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.

Перязев подчеркнул, что купаться не запрещается, но не рекомендуется. На пляжах можно отдыхать, но купаться или нет — полностью выбор граждан.