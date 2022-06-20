Мэрия vs «Дизайнмастер»: компании предъявляют «то — не знаю, чье»

На сайте мэрии Новосибирска обнародованы рекомендации рекламодателям от управления художественного облика города (бывший комитет рекламы), где, если вкратце, им советуют обходить стороной «якобы представителей ГК «Дизайнмастер».

— С целью недопущения нарушения прав рекламодателей управление художественного облика рекомендует: в случае переговоров с якобы представителями ГК «Дизайнмастер» (ООО «РТ», ООО «ГК «АБЛ», ООО «Виджет», ООО «Магистраль Медиа») о размещении рекламы, обратиться в управление за информацией о законности размещения конструкций до заключения договора, — сообщают в мэрии. — Запрашивать учредительные документы; документы, подтверждающие полномочия ведущих переговоры и законность размещения конструкции.

— Согласно располагаемыми нашим управлением данными, на этих конструкциях и по настоящий момент размещается информация на возмездной основе, но лица, предоставляющие конструкции для размещения, не установлены, — цитирует Хорошунова пресс-служба мэрии. — Размещение информации на расположенных незаконно конструкциях влечет материально-правовые последствия как для лиц, заказывающих размещение рекламной информации, так и для лиц, осуществляющих ее размещение.

Как поясняет начальник управления Олег Хорошунов, поводом для такой бдительности в отношении «Дизайнмастера» послужили ранее принадлежащие ГК конструкции, по мнению чиновника, незаконно размещенные на территории города.

Редакция направила запрос в ГК «Дизайнмастер» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Стоит напомнить, что между мэрией и ГК «Дизайнмастер» на протяжении относительно долгого времени сложилась «заклятая дружба», обострившаяся во время решения вопроса демонтажа стоящих кругом рекламных конструкций в центре площади Калинина. Напомним, что в этом месте планируется установка памятной стелы «Новосибирск — город трудовой доблести», и сейчас уже начались соответствующие работы. Конфликт удалось разрешить после вмешательства вице-мэра Анны Терешковой.

Ранее редакция сообщала, что участники рынка наружной рекламы Новосибирска обратились за мораторием на демонтаж конструкций.