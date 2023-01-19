Диваны от производителей на Диван.ру

Divan.ru предлагает большой выбор диванов для тех, кто хочет создать комфортную обстановку. Вся представленная в продаже мебель обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Так, например, диван аккордеон в интернет магазине можно заказать за разумную цену, подобрав нужный цвет обивки. Преимущества этой разновидности мягкой мебели заключаются в удобстве, быстрой раскладке, демократичной стоимости.

Диваны разного размера и цвета по привлекательным ценам

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Диваны с блоком независимых пружин рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию. На них можно отдыхать, смотреть телевизионные передачи, устраивать семейные посиделки.

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Правильно подобранный диван будет играть акцентную роль в интерьере.

Основные критерии выбора диванов

Многие владельцы домов и квартир используют диваны как дополнительное спальное место. В этом случае предпочтение отдается раскладным моделям. В собранном виде они занимают минимум пространства. При выборе дивана внимание нужно акцентировать и на качестве обивки. Не менее важен ее цвет, нужно подумать – будет ли она гармонировать со шторами, отделкой стен и прочими интерьерными составляющими.

Выбор диванов настолько большой, что это позволяет подбирать удачные варианты для различных стилевых направлений: хай-тека, модерна, прованса, классики.

Для интерьера, выдержанного в классической стилистике, отлично подойдет мебель с коричневой или бежевой обивкой. Для прованского – с цветочным узором. Самые популярные ткани – это флок, жаккард, велюр.

На этапе подбора дивана нужно смотреть на:

материал обивки;

материал каркаса;

тип раскладного механизма;

форму;

наполнитель;

габариты.

Приветствуется наличие бельевого ящика для хранения постельных принадлежностей.

Что касается материала каркаса, то производителями предлагаются деревянные и металлические. Железные изделия самые надежные и долговечные. Прочность деревянных зависит от использованной породы дерева.

Форма мягкой мебели может быть классической прямоугольной, угловой и нестандартной. Тут каждый сам решает, что ему больше нравится.

Определяясь с размерами и формой дивана, учитывайте площадь помещения, в котором он будет эксплуатироваться. Если комната маленькая, выбирайте компактную мебель.

В качестве наполнителя может применяться пенополиуретан (не лучшее решение для ежедневного сна), поролон или пружинный блок. Третий вариант самый популярный и надежный, блоки классифицируют на зависимые и независимые. Для здорового сна также предлагаются диваны с ортопедическими матрасами.

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