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Диваны в мебельном магазине Диван.ру

  • 19/01/2023, 19:43
Большой выбор диванов с практической обивкой и долговечным каркасом в мебельном магазине. Аккордеоны, еврокнижки и другие популярные модели.

Выбор дивана требует вдумчивого подхода, можно, конечно, ориентироваться исключительно на внешний вид мебели, индивидуальные предпочтения в плане дизайна, но такой подход будет неправильным. Предмет обстановки должен удачно вписаться в имеющийся интерьер. Советуем приобрести диван-аккордеон в магазине Divan.ru.

Почему стоит заказать диван-аккордеон в мебельном магазине

Этот тип механизма один из самых востребованных, что объясняется его многочисленными достоинствами. В собранном виде мебель отличается компактностью и не занимает много пространства. Производителями предлагаются модификации с подлокотниками и спинкой, а также без таковых. Первый вариант все-таки более популярный, поскольку считается наиболее комфортным в эксплуатации.

В этой разновидности диванов сочетаются современные технические решения и классическое исполнение. Чаще всего такую мебель приобретают для традиционных интерьеров спален и гостиных. Она также неплохо вписывается в обстановку, выдержанную в духе хай-тека или минимализма.

Презентабельный вид мебели придает чехол из обивочной ткани. Цветовую гамму можно подобрать по своему усмотрению, есть темные, светлые и яркие расцветки.

Декоративную спинку и подлокотники диванов обычно делают из натурального дерева. По внешнему виду аккордеоны напоминают скамью с мягким сиденьем. Три каркасных сегмента объединяются между собой, два из них образуют спинку и располагаются вертикально максимально плотно друг к другу. Еще один представляет собой место для сидения. При трансформации происходит сход каркасных элементов с упоров, активируются пружины. Для превращения такого дивана в полноценное место для сна требуются считанные секунды.

Диваны еврокнижки от производителя в Москве по выгодным ценам

На сайте Диван.ру также можно заказать диваны еврокнижки от производителя в Москве. На мебель действуют выгодные цены. Такой диван можно использовать для отдыха, пользоваться им во время семейных посиделок или приема гостей. Он также может служить дополнительным местом для сна. Для его раскладки сиденье тянут на себя до упора. Плавное движение обеспечивают направляющие. После полного выдвижения нижней части появляется пространство для хранения постельных принадлежностей. Для его сокрытия спинку достаточно потянуть по направлению к себе.

Основные преимущества еврокнижек заключаются в:

  • надежности;
  • простом функционировании;
  • стильном дизайне.

Отсутствие сложных механизмов обеспечивает долгий срок службы мебели, ее исправную работу. Неполадки если и возникают, что случается крайне редко, то нивелируются в домашних условиях.

Выдвижные модели еврокнижек самые востребованные, но есть еще мебель с механизмом «тик-так». Процедура раскладки дивана схожа с выдвижной, только нижняя часть слегка приподнимается. Мебель с таким механизмом хороша тем, что не царапает пол.

Еврокнижки бывают прямыми и угловыми. Вторую разновидность легко вписать в угол помещения. Модульные модификации предусматривают наличие ящика для хранения белья, что делает их более практичными.

В интернет-магазине можно купить диван выкатной вперед, отлично подходящий для ежедневного использования.

Что касается цветовой гаммы мебели, то она должна гармонировать с другими интерьерными составляющими. Большинство покупателей отдает предпочтение практичным монохромным расцветкам. Если стены в комнате, для которой покупается мебель, темные, лучше выбрать светлый диван.

Для жилых помещений обычно выбирают тканевую обивку. Именно такие диваны представлены тут https://divan.ru/. Эффектно смотрится мебель, обитая замшей, но покупатели чаще всего выбирают флок. Это материал чрезвычайно популярен, что объясняется его доступной стоимостью, устойчивостью к износу, грязеотталкивающими свойствами. Флок приятен на ощупь и предлагается в разных расцветках.

В качестве обивки также может использоваться шенилл, который славится своей практичностью и долговечностью, велюр и жаккард. Для жаккарда характерен красивый рисунок – это дорогой материал, который долго служит. Велюровые диваны обычно приобретают для детских комнат и для спален, габариты предлагаются разные.

Заказывайте долговечные диваны в ООО «Диван Трейд» по выгодным ценам. Многие модели имеют независимый блок пружин, бельевой ящик для хранения постельных принадлежностей. Приобретайте качественную мягкую мебель с надежным механизмом трансформации без переплат, подбирайте нужные размеры.

Фото с сайта рекламодателя.

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