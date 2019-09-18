Диверсификацию предприятий ОПК Сибири обсудил полпред с членом коллегии Военно-промышленной комиссии РФ

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл встречу с членом коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Вячеславом Шпортом. Обсуждались вопросы диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса Сибири, сообщили в Сибирском ОИЦ.

— В оборонной сфере произошёл высокотехнологичный прорыв, и теперь наработанные знания, компетенции и кадровый потенциал, которые были получены при создании продукции оборонного назначения, важно результативно использовать в интересах развития гражданских отраслей промышленности, — отметил полпред.

По общему мнению участников встречи, процесс диверсификации оборонно-промышленного комплекса нужно увязывать с реализацией национальных проектов и приоритетов научно-технического развития, а создание гражданских производств ОПК должно способствовать развитию регионов.

В настоящее время на территории субъектов Сибирского федерального округа проводится большая работа по развитию промышленной и инновационной парковой инфраструктуры, в том числе с использованием потенциала ОПК. Примером успешной работы является деятельность Академпарка новосибирского Академгородка, который осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Сибирским отделением Российской академии наук.

— Необходимо активнее использовать возможности подобных структур, обладающих высоким научным и инновационным потенциалом, для выполнения общегосударственных задач. В первую очередь, нужно определить роль и место технопарковых структур в технологическом обмене между ОПК, наукой и региональной промышленностью, — полагает Сергей Меняйло.

Фото: Сибирский ОИЦ