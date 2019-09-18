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«Ростелеком» показал умные сервисы на форуме «Технопром» в Новосибирске

  • 18/09/2019, 16:00
Компания выступает в качестве официального партнера.

«Ростелеком» показал умные сервисы на форуме «Технопром» в Новосибирске«Ростелеком» представил проекты умных отраслевых систем и цифровых сервисов для управления городской инфраструктурой на VII Международном форуме технологического развития «Технопром», на котором компания выступает в качестве официального партнера. На площадке мероприятия в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» национальный оператор продемонстрировал решения, помогающие сделать жизнь горожан комфортной и безопасной, а работу предприятий, органов власти и муниципалитетов — удобной и продуманной.

— Компания «Ростелеком» при реализации комплексных проектов применяет лучшие практики цифровизации, уже отработанные в разных регионах страны. Мы внедряем услуги и платформы, которые позволяют изменить привычные сервисы, настроить их под потребности современного ритма жизни. Это касается всех сфер: от решений для координации работ экстренных служб при чрезвычайных ситуациях до управления дорожным движением, промышленными предприятиями и сельскохозяйственным производством, — сказал Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Посетители «Технопрома» могли оценить плюсы внедрения проекта «Умный город» на примере населенного пункта Сатка Челябинской области, который одним из первых в России опробовал эту платформу на своей территории. В этом городе теперь установлено энергоэффективное уличное освещение, в местах отдыха горожан работает видеонаблюдение, а в квартирах установлены современные счетчики, которые в онлайн-режиме передают показатели о потреблении холодной и горячей воды в информационную систему. Подобные решения «Ростелеком» готов предложить и другим муниципалитетам.

— «Ростелеком» в Новосибирске не первый год внедряет цифровые сервисы, которые помогают автоматизировать многие процессы. Например, компания оснащает дома интеллектуальными решениями, куда входят общедомовые и индивидуальные приборы учета коммунальных услуг, монтаж и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, умные системы контроля доступа в подъезд и во двор, — пояснил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Кроме того, мы предоставляем компаниям энергосервисные услуги, которые в том числе способствуют сокращению бюджетных затрат, и предложения в области телемедицины».

С этими и другими разработками можно было познакомиться на выставке на главном стенде «Ростелекома». Одними из первых сразу после торжественного открытия «Технопрома» предложения компании оценили первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Международный форум технологического развития «Технопром» работает в Новосибирске с 2013 года, в этот раз он проходит с 18 по 20 сентября под лозунгом «Наука новой эры: технологии трансформации». В деловой программе запланировано более 90 мероприятий, в которых примут участие порядка 500 спикеров. Ожидается около 8 тысяч участников, в том числе 12 иностранных делегаций. Особое внимание участники форума планируют уделить национальным проектам, направленным на научно-технологическое развитие России, а также вопросам развития IT-инфраструктуры.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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