Страховка ОСАГО в Новосибирской области подорожала в среднем на 1,17%

За период с января по август 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 5,44%. При этом снижение средней премии отмечается в 79 регионах РФ, в которых проживает 96,11% автовладельцев. Для легковых автомобилей физлиц за этот же период средняя премия снизилась в целом по РФ на 3,96%, сообщили в пресс-службе ВСС, РСА и НССО.

Это следует из данных АИС ОСАГО Российского союза автостраховщиков (РСА). Почти на 30% (или на 1060 рублей) снизилась средняя премия по ОСАГО в Магаданской области, на 17,62% (525 рублей) — в Еврейской автономной области, на 11,76% (633 рубля) — в Республике Коми, на 11,18% (650 рублей) — в Пермском крае, на 9,84% (448 рублей) — в Саратовской области, на 9,56% (410 рублей) — в Белгородской области, на 9,40% (500 рублей) — в Вологодской области, на 9,39% (270 рублей) — в Забайкальском крае, на 9,10% (425 рублей) — в Удмуртской республике, на 9,04% (681 рубль) — в Мурманской области. В перечисленных регионах проживает 7,7% всех автовладельцев.

В 11 регионах средняя премия снизилась более чем на 7%. Это Пензенская область (снижение на 8,79% или 375 рублей), Архангельская область (8,64%, 529 рублей), Республика Татарстан (8,63%, 561 рубль), Воронежская область (8,27%, 413 рублей), Москва (8,08%, 737 рублей), Оренбургская область (8,08%, 392 рубля), Ненецкий автономный округ (7,75%, 344 рубля), Тульская область (7,54%, 369 рублей), Костромская область (7,43%, 297 рублей), Брянская область (7,34%, 313 рублей), Курганская область (7,15%, 263 рубля). Всего в этих регионах проживает 24,4% всех автовладельцев.

Еще в 17 регионах средняя премия снизилась более чем на 5%. В Тамбовской области (снижение на 6,82% или 283 рубля), в Челябинской области (6,71% или 409 рублей), в Чукотском автономном округе (6,66% или 240 рублей), в Ханты-Мансийском автономном округе (6,43% или 458 рублей), в Псковской области (6,31% или 244 рублей), в Сахалинской области (6,27% или 370 рублей), в Свердловской области (5,51% или 317 рублей), в Тюменской области (5,50% или 355 рублей), во Владимирской области (5,49% или 274 рубля), в Курской области (5,41% или 223 рубля), в Рязанской области (5,4% или 254 рубля), в Астраханской области (5,4% или 264 рубля), Нижегородская область (снижение на 5,28% или 318 рублей), в Новгородской области (5,22% или 230 рублей), в Санкт-Петербурге (5,19% или 421 рубль), в Самарской области (5,10% или 280 рублей), в Московской области (5,06% или 369 рублей).

Еще в 40 регионах, на территории которых проживает 35,66% автовладельцев, снижение средней премии по ОСАГО составило до 5%.

Средняя премия по ОСАГО выросла в 7 регионах, в которых проживает 3,9% всех автовладельцев, причем в абсолютном значении этот рост составил от 38 до 244 рублей за годовой полис обязательной “автогражданки”. Почти все эти регионы входят в “красную” зону рейтинга регионов, который отражает положение дел в регионах России применительно к ОСАГО.

Максимальное увеличение средней премии по ОСАГО составило 9,17% и было отмечено в Республике Тыва (проживает менее 0,1% автовладельцев). При этом в абсолютном выражении средняя премия по обязательной “автогражданке” в этой республике выросла всего на 244 рублей. На 3,06% (173 рубля в абсолютном выражении) выросла средняя премия по ОСАГО в Республике Адыгея (на нее приходится 0,15% всех автовладельцев РФ). На 2,84% (130 рублей) увеличилась средняя премия в Северной Осетии-Алании (0,18% автовладельцев), на 2,49% (146 рублей) — в Карачаево-Черкесской Республике (менее 0,1% водителей). На 1,45% (52 рубля) средняя премия выросла в Республике Дагестан (0,53% автовладельцев), на 1,17% (66 рублей) средняя премия выросла в Новосибирской области (в ней проживает 1,8% всех автовладельцев РФ), на 0,78% или 38 рублей за годовой полис ОСАГО выросла средняя премия в Приморском крае (около 1% всех автовладельцев).

— Результаты, которые мы наблюдаем уже 8 месяцев подряд, начиная с 9 января этого года, когда Центральный банк начал реформу тарифов по ОСАГО, не отличаются новизной — средняя премия в целом продолжает снижаться. Мы уверены, что этот тренд продолжится и дальше, — сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Он напомнил, что в Госдуму внесен проект поправок к закону об ОСАГО, принятие которого позволит провести полноценную реформу тарифообразования в обязательной «автогражданке».

— В результате безаварийные водители, которых у нас большинство, будут платить за полис ОСАГО меньше, а аварийные получат дополнительный стимул менять стиль вождения, — подчеркнул Игорь Юргенс.

Фото: редакции