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Новосибирские аграрии распробовали экспорт

Реализация продукции на зарубежных рынках сразу заложена в бизнес-планы крупных инвестпроектов, которые реализуются в регионе.
  • 15/05/2019, 20:23
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские аграрии распробовали экспорт
В 2018 году на экспорт из Новосибирской области, в том числе за счет транзита, было отправлено продукции АПК на $180 млн.

— В Новосибирской области реализуется ряд инвестпроектов, которые расширяют возможности региона по экспорту продукции АПК, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

В частности, он отметил, проект ООО Птицефабрика «Улыбино», направленный на создание фермы по выращиванию утки породы «Пекинская», сразу предусматривает, что 50% продукции (около 9 тысяч тонн) будут отправляться за пределы государства. Прежде всего компания намерена осуществлять поставки на китайский рынок. Экспортным потенциалом обладает и проект холдинга «Сибирский гигант», который реализует ООО «Инд-Сибирь» https://infopro54.ru/news/ind-sibir-predostavyat-uchastok-pod-kombikormovyj-zavod/ по производству мяса индейки. 25% произведенной продукции, а это 15 тысяч тонн, будут направляться на экспорт. ООО «Эконива», которая реализует проект по строительству молокоперерабатывающего предприятия стоимостью около 20 млрд рублей, намерена в год производить более 30 тысяч тонн твердых и полутвердых сыров. 30% продукции будут экспортироваться.

В стадии реализации находится проект АО «Кудряшовское» по строительству третьей очереди свинокомплекса мощностью 20 тысяч тонн в год. Не менее 30% произведенной  свинины пойдут за границу. По словам Лещенко, основной страной-экспортером также будет КНР, но для этого нужны дополнительные договоренности на поставку на уровне межправительственных соглашений.

По словам Евгения Лещенко, в регионе также растет экспорт злаков. По итогам 2018 года за границу РФ вывезено 460 тысяч тонн зерна (в 6 раз больше, чем в 2017 году), в том числе 260 тысяч тонн из Новосибирской области, 200 тысяч — транзитом через порты Новороссийска в Турцию и Египет. В 2019-м на экспорт отправлено уже более 380 тысяч тонн зерна — на 30% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из Новосибирска за рубеж также хорошо поставляются масложировая продукция, рыба и морепродукты. Многие товары транзитом идут через регион в страны Средней Азии. По оценкам министра, хорошие перспективы развития у экспорта технических культур, зернобобовых.

В 2018 году на экспорт из Новосибирской области, в том числе за счет транзита, было отправлено продукции АПК на $180 млн — на $31 млн больше, чем планировалось. К 2024 году, по требованию федерального проекта, в стоимостном выражении экспорт должен составить $305 млн.

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