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Для автолюбителей ужесточат требования к выдаче водительских прав

  • 16/06/2022, 11:41
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Для автолюбителей ужесточат требования к выдаче водительских прав
Министерством внутренних дел РФ подготовлен соответствующий законопроект.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм» предупредил, что в подготовленном МВД законопроекте требования к получению водительских прав будут ужесточены.

Так, документом предполагается выдавать права категории D для управления автобусом лишь людям, имеющим опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года. С целью обеспечения безопасности на дорогах предлагается запретить водителям, наказанным за вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, в течение года после решения суда сдавать экзамен на права в ГИБДД.

Иностранцев также обяжут обменять национальные водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство в РФ. Соловьев пояснил, что для этого им придется пройти медицинское освидетельствование и прочие процедуры, в том числе, экзамен по вождению.

Юрист добавил, что эти поправки продиктованы жизнью, а некоторые были разработаны на основе многочисленных обращений автолюбителей. Планируется, что они вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде, одной из мер наказания по которому предлагается сделать конфискацию транспортного средства. Инициатива предполагает административное наказание в виде штрафа в размере от 50 до 100 тысяч для лиц, которые управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав.

Фото: flickr.com — Вести Детально

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : права законопроект водитель


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