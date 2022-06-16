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Новосибирск получит десятки новых троллейбусов

  • 16/06/2022, 12:30
Автор:
новости Новосибирска
Город выиграл конкурсную заявку, теперь ему предстоит определиться с маршрутами, по которым они будут ходить, и поставщиком.

В 2022 году в Новосибирск поступят 9 новых троллейбусов. Всего городу полагаются 59 единиц транспортной техники на автономном ходу из заявленных ранее мэрией 110, что позволит транспорту преодолевать определенные расстояния без питания от электросети. Таковы результаты участия муниципалитета в конкурсе на обновление троллейбусного парка в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил, предваряя еженедельную пресс-конференцию.

В конкурсе участвовали 48 субъектов Федерации, сообщил глава города. Мы заняли первое место, заявка удовлетворена частично. Но тем не менее мы победили. Это во многом работа департамента транспорта мэрии и министерства транспорта Новосибирской области.

По словам главы города, еще предстоит определиться с предприятием-поставщиком и маршрутами новых троллейбусов. Предварительно их пустят по маршруту №36 (улица Лазурная – вокзал Новосибирск-Главный). Зимой уже проходили испытания работы продукции уфимского предприятия в условиях климата Новосибирска. Троллейбус данной модели выпускается «Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом» с 2020 года. Он с низким уровнем пола, выполнен на базе кузова МАЗ-203. На нем установлено тяговое и вспомогательное оборудование производства новосибирских предприятий НПФ «Арс Терм» и НПФ «Ирбис».

Ранее в течение последних 2 лет муниципалитет обновил автобусный парк на 205 единиц техники на экологичном топливе, из которых 155 уже поступили в город и вышли на маршруты, остальные 50 должны прибыть в Новосибирск до конца июня.

Напомним, что об участии Новосибирска в конкурсе Анатолий Локоть объявил на прошлой неделе. Как уже сообщалось, в настоящее время парк насчитывает 272 единицы техники. Износ в среднем составляет 98,5%, потребность в новой технике  249 единиц. Состояние троллейбусного парка и его безопасность неоднократно становились поводом для критики со стороны некоторых городских общественников и отдельных депутатов горсовета.

 

Ранее редакция сообщала, что федералы пересмотрели пропорции софинансирования программы модернизации общественного транспорта в муниципалитетах. 

Фото с сайта «Уфимского трамвайно-троллейбусного завода»

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт Мэрия город


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