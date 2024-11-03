Для Бердска придумали оригинальный сувенир

Мэр Бердска Роман Бурдин поручил городскому отделу культуры проработать вопрос регистрации товарного знака и закрепления за Бердском авторских прав на «Бердскую игрушку».

Уточним, «Бердской игрушкой» называются миниатюрные глиняные свистульки, изготовленные преподавателем ДХШ «Весна» Светланой Удобкиной. Созданные по мотивам русских сказок и песенок-потешек свистульки, пользуются большой популярностью, как в Новосибирской области, так и за ее пределами. Туристы приобретают их в качестве сувениров, а местные для поддержания особого домашнего уюта, ведь в их основу легли наши фольклорные традиции.

Особенность «Бердской игрушки» в том, что каждое изделие, даже самое миниатюрное, внутри полое и имеет свисток. Изготавливает их мастерица из белой и розовой глины, добываемой в Дорогино Черепановского района Новосибирской области. При этом, каждое изделие уникально, аналогов ему нет.

В связи с этим глава города убежден, что бренд «Бердская игрушка» должен быть зарегистрирован. Мэр поручил городскому отделу культуры проработать вопрос регистрации товарного знака и закрепления за Бердском авторских прав на эту игрушку.

— Нужно, чтобы авторские права у нас в городе были, и чтобы она стала уникальным и, самое главное, официально зарегистрированным брендом или товарным знаком, — заявил он порталу Бердск.онлайн. — Назовите это, как угодно.

При этом, Бурдин выделил всего один месяц на решение всех организационных вопросов.

Напомним, о том, что в Новосибирске не закрыта ниша сувениров, которые могли бы покупать гости города в память о нем, предприниматели говорят уже давно. В 2023 году ремесленники – производители сувенирной продукцией, решили объединиться в профсоюз, чтобы системно решать этот вопрос. Кроме того, в регионе был объявлен бесплатный акселерационный конкурс среди мастеров «Матушка Сибирь» (18+) по разработке сувенирной продукции.

В акселераторе были предусмотрены 28 номинаций, в список которых входят сувениры, косметика, сладости, украшения, кухонная утварь, игрушки, интерьерных декор и т.д. Победители получили возможность продвигать свои изделия в масштабных туристических проектах региона. Кроме того, они вошли в каталог туристических товаров и сувениров «Сокровища Сибири». Он представлен во всех точках взаимодействия с туристами, распространяется через сеть ТИЦ, турагентства и отели, а также на профильных туристических мероприятиях региона.

Ранее редакция сообщала о том, что с 2025 года в Новосибирске введут туристический налог.