Рекламодателям

Для Бердска придумали оригинальный сувенир

  • 03/11/2024, 16:33
Для Бердска придумали аутентичный сувенир
«Бердская игрушка» станет брендом, который будет продвигать город

Мэр Бердска Роман Бурдин поручил городскому отделу культуры проработать вопрос регистрации товарного знака и закрепления за Бердском авторских прав на «Бердскую игрушку».

Уточним, «Бердской игрушкой» называются миниатюрные глиняные свистульки, изготовленные преподавателем ДХШ «Весна» Светланой Удобкиной. Созданные по мотивам русских сказок и песенок-потешек свистульки, пользуются большой популярностью, как в Новосибирской области, так и за ее пределами. Туристы приобретают их в качестве сувениров, а местные для поддержания особого домашнего уюта, ведь в их основу легли наши фольклорные традиции.

Особенность «Бердской игрушки» в том, что каждое изделие, даже самое миниатюрное, внутри полое и имеет свисток. Изготавливает их мастерица из белой и розовой глины, добываемой в Дорогино Черепановского района Новосибирской области. При этом, каждое изделие уникально, аналогов ему нет.

В связи с этим глава города убежден, что бренд «Бердская игрушка» должен быть зарегистрирован. Мэр поручил городскому отделу культуры проработать вопрос регистрации товарного знака и закрепления за Бердском авторских прав на эту игрушку.

— Нужно, чтобы авторские права у нас в городе были, и чтобы она стала уникальным и, самое главное, официально зарегистрированным брендом или товарным знаком, — заявил он порталу Бердск.онлайн. — Назовите это, как угодно.

При этом, Бурдин выделил всего один месяц на решение всех организационных вопросов.

Напомним, о том, что в Новосибирске не закрыта ниша сувениров, которые могли бы покупать гости города в память о нем, предприниматели говорят уже давно. В 2023 году ремесленники – производители сувенирной продукцией, решили объединиться в профсоюз, чтобы системно решать этот вопрос. Кроме того, в регионе был объявлен бесплатный акселерационный конкурс среди мастеров «Матушка Сибирь» (18+) по разработке сувенирной продукции.

В акселераторе были предусмотрены 28 номинаций, в список которых входят сувениры, косметика, сладости, украшения, кухонная утварь, игрушки, интерьерных декор и т.д. Победители получили возможность продвигать свои изделия в масштабных туристических проектах региона. Кроме того, они вошли в каталог туристических товаров и сувениров «Сокровища Сибири». Он представлен во всех точках взаимодействия с туристами, распространяется через сеть ТИЦ, турагентства и отели, а также на профильных туристических мероприятиях региона.

Ранее редакция сообщала о том, что с 2025 года в Новосибирске введут туристический налог.

Фото предоставлено редакции Светланой Удобкиной.

1

Рубрики : Общество Власть Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : Сувенир из Новосибирска бердская игрушка


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Потребители ставят качество стройматериалов на первое место, а цена на них отошла на второе.
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
400 тысяч заплатят девочке, упавшей с «Башни Паука» в Новосибирске
3/11/24 17:30
Право&Порядок
Для Бердска придумали оригинальный сувенир
3/11/24 16:33
Власть Общество Туризм
Новосибирские владельцы люкс-каров заплатят почти ₽ 66 млн «налога на роскошь»
3/11/24 15:30
Общество Финансы
Срок сдачи новосибирской станции «Спортивная» определится после госэкспертизы
3/11/24 14:30
Бизнес Власть
В 49 тысяч рублей обойдется новогодний ужин в одном из ресторанов города
3/11/24 13:30
Бизнес Общество Стиль жизни
Каждый второй школьник в Новосибирске сталкивался с травлей
3/11/24 12:30
Общество
Механизм продажи бизнеса и факторы, влияющие на его стоимость
3/11/24 11:30
Бизнес ПроБизнес
«Этажи тут ни при чем»: агентство недвижимости открестилось от сотрудника, кинувшего клиентку на 1 млн
3/11/24 10:27
Общество Происшествия
Новосибирский леопард Кавказ отпраздновал 10-летие
3/11/24 9:30
Общество
Сергей Николаев: цены на первичке и вторичке Новосибирска скоро сравняются
2/11/24 19:00
Бизнес Недвижимость Общество
Офисы — самая востребованная для покупки коммерческая недвижимость в Новосибирске
2/11/24 18:30
Бизнес Недвижимость
В университете связи Новосибирска приставы опечатали двери кафе
2/11/24 18:00
Бизнес
В Новосибирске арестовали борца с коррупцией, обвиняемого в получении взятки
2/11/24 17:30
Право&Порядок
За кампусом НГУ в Новосибирске будет следить нейросеть
2/11/24 17:00
Бизнес Технологии
В вузах Новосибирска по целевой квоте заполнено менее половины мест
2/11/24 16:30
Бизнес Власть Образование
Владельцы глэмпингов в Новосибирске отличились ценами на отдых
2/11/24 16:00
Бизнес Недвижимость Туризм
Фуры объезжают ограничительную рамку на Малыгина через кладбище
2/11/24 15:30
Общество
Новосибирская область вновь в числе самых читающих регионов России
2/11/24 15:00
Общество
До +12 в выходные пообещали синоптики жителям Новосибирска
2/11/24 14:45
Общество
На треть выросло количество точек продажи безалкогольных напитков в Новосибирске
2/11/24 14:00
Бизнес Город
Популярное
Более 690 пожаров произошло в Новосибирской области за октябрь
2/11/24 14:30
В праздники МЧС Новосибирской области перешли на усиленный режим
2/11/24 13:30
Автобус № 36 в Новосибирске теперь ходит чаще
2/11/24 12:30
«Доктор исцелит твой недуг»: мигранта-извращенца задержали в Новосибирске
2/11/24 12:10
Спасатели неделю пытались поймать кота на острове Кораблик в Новосибирске
2/11/24 10:00
С 3 ноября в Новосибирске будет отменен троллейбусный маршрут № 15к
1/11/24 18:00
Новости компаний
В «Россети Новосибирск» подвели итоги работы в III квартале
31/10/24 10:47
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером VIII Международного экологического фестиваля «Будущее в руках, живущих»
31/10/24 9:00
Как сибирякам получить от банка максимальный процент по вкладу
30/10/24 9:00
«Россети Новосибирск» призывают своевременно обращаться с заявками на технологическое присоединение
30/10/24 9:00
Авиабилеты, гостиницы и рестораны - сибиряки стали чаще использовать кредитную карту в отпусках
28/10/24 12:35
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума-выставки «Учебная Сибирь»
28/10/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска