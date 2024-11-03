400 тысяч заплатят девочке, упавшей с «Башни Паука» в Новосибирске

В Новосибирской области суд взыскал с развлекательного центра моральный вред в пользу 7-летней девочки, получившей травму. С иском к ООО «Созвездие Игр» в суд обратилась мама пострадавшего ребёнка.

Инцидент произошёл в новосибирском семейном развлекательном центре: девочка упала с верхнего уровня игрового оборудования «Башня Паука», в результате чего получила травму спины. Длительное время школьница проходила лечение, затем реабилитацию.

Мать пострадавшей потребовала с владельца РЦ возместить вред, однако, ей было отказано. Собственник пояснил женщине, что в произошедшем ни он, ни его сотрудники не виноваты.

Однако суд встал на сторону ребёнка.

— Принято решение о частичном удовлетворении требований — взыскании компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей, штрафа в размере 200 тысяч рублей за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя и судебных расходов в размере 10 тысяч рублей, — пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что суд заставил администрацию города Татарска заплатить моральный ущерб ребёнку, получившему травму от рухнувших на него футбольных ворот.