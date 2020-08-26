Хит за 0: ещё можно успеть вернуть все проценты по кредиту

В рамках акции «Хит за 0!» клиенты, оформившие кредит на любые цели сроком от 3 лет, могут вернуть все уплаченные проценты по нему. Достаточно выполнить 2 простых условия:

Подключить услугу «Ваша гарантия минимальной ставки»;

Ежемесячно пользоваться кредитной картой для оплаты товаров и услуг на протяжении всего срока кредитования*

Проценты, уплаченные по кредиту с даты участия в акции, вернутся на счет клиента в течение пяти рабочих дней после полного погашения суммы задолженности по кредиту. **

С полными условиями и сроком действия акции можно ознакомиться на сайте и в офисах банка.

Подать предварительную заявку на потребительский кредит.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru

Единая справочная служба Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

*Не менее 9 операций в календарный месяц на общую сумму не менее 9 999 рублей.

** Процентная ставка по кредиту устанавливается в зависимости от категории клиента, минимальная ставка действует для клиентов, получающих заработную плату на карту банка. По условиям акции клиент может вернуть всю сумму уплаченных процентов после полного погашения кредита.