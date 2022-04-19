Для детского отдыха в Новосибирске расширили программу кешбэка

В правительстве области расширили перечень детских загородных организаций, при покупке путевки в которые родители могут претендовать на кешбэк. Об этом специалисты профильных подразделений регионального правительства сообщили в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной предстоящему летнему оздоровительному периоду. Представители министерства также прокомментировали динамику стоимости путевок, в том числе в частные лагеря.

— Буквально с января прошлого года на 11,2% произошло увеличение стоимости путевки, — сообщает замминистра труда и социальной политики Елена Потапова. — Я говорю о путевках за счет бюджета для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Мы мониторили ситуацию в лагерях, имеющих возможность продавать путевки по коммерческой стоимости: ценовая политика осталась на уровне прошлого года.

Что касается кешбэка для родителей, то, во-первых, под действие программы, как и год назад, подпадают все действующие на территории области стационарные лагеря. Практически все они пережили пандемийную ситуацию и сейчас готовятся к приему детей.

— Есть организации, которые временно исключены из реестра в связи с тем, что находятся на капремонте, и в этом году не будут принимать детей, — сообщает замминистра. — Но общее количество практически остается на прежнем уровне. Общий охват детьми не сократится, особенно с учетом того, что в прошлом году наполняемость была 75%, в этом году — 100%.

Текущая эпидобстановка, по информации областного управления Роспотребнадзора, с одной стороны оставляет ряд обязательных антиковидных требований: обследование персонала перед каждой сменой, обследование сотрудников пищеблока на кишечные инфекции, усиление дезинфекционного режима, обеспеченность антисептиками, обеззараживание помещений. В то же время ряд ограничений снимается.

— Снимается работа лагерей в закрытом режиме, когда заехали, а выезжать нельзя, — говорит замначальника областного управления Роспотребнадзора Лада Самойлова. — Если говорить о массовых мероприятиях в этом году, то они допустимы только на открытом воздухе.

Во-вторых, впервые с текущего года кешбэк распространяется на отдых детей в палаточных лагерях.

— Как правило, это профильные заезды: спортивные, патриотические, — поясняет Елена Потапова. — Все они будут функционировать в эту кампанию. Все 6 палаточных лагерей будут участниками программы кешбэка.

Как сообщают в министерстве соцразвития, старт второго этапа программы кешбэка состоялся 31 марта.

— По каждой транзакции родитель может получить возврат денежных средств, — поясняют в Минсоцразвития. — Лагерь должен быть в реестре участников программы. По карте «Мир» родитель приобретает путевку и получает возврат в 50%, но не более 20 тысяч рублей. Если оплачивает часть, может получить возврат на оплаченную сумму.

По информации правительства Новосибирской области, предстоящим летом предполагается летний отдых в оздоровительных организациях более 115 тысяч детей: около 50 тысяч — в загородных лагерях, около 66 тысяч — в лагерях дневного пребывания. Профильными сменами (культурными, спортивными) предполагается охватить 4 тысячи детей. Кроме того, в рамках специальных смен предполагается отдых и оздоровление около 3 тысяч детей-инвалидов, в том числе в рамках специализированных под них профильных смен (350 детей). Всего на территории области действуют 66 загородных организаций, из которых 6 — палаточные лагеря.