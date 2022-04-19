Прокуратура проверит ситуацию с выплатой зарплаты водителям мусоровозов в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области, в связи с сообщениями СМИ о нарушении прав работников ООО «ЭкоТранс – Н», организовала проверку.

По сведениям СМИ, 19 апреля 2022 года около 56 водителей мусоровозов компании «ЭкоТранс – Н» вышли на забастовку в Новосибирске. По словам бастующих, виной всему – нарушение трудовых договоров и отсутствие автомобилей.

По поручению прокурора области Якова Хорошева прокурор Октябрьского района города Новосибирска встретился сегодня с группой работников общества, в настоящее время проводит проверку соблюдения трудовых прав граждан и исполнения законодательства об отходах производства и потребления при организации сбора (вывоза) ТКО.

К прокурорской проверке будут привлечены специалисты государственной инспекции труда. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.

Напомним, региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» опроверг информацию о проблемах с выплатой заработной платы водителям мусоровозов в ООО «ЭкоТранс-Н». Об этом говорится в телеграм-канале Министерства ЖКХ Новосибирской области.

— По состоянию на 19 апреля 2022 года в штате ООО «ЭкоТранс-Н» официально трудоустроены 257 водителей мусоровозов, 289 операторов разгрузочно-погрузочной установки. 29 водителей и 29 операторов не вышли в смену в связи с отказом работать на новых машинах, поступивших на предприятие, — говорится в сообщении.

Позже пресс-служба компании сообщила, что заработная плата сотрудникам выплачивается своевременно два раза в месяц. Также производится оплата листов временной нетрудоспособности, отпусков, премий. Последняя выплата денежных средств была осуществлена по графику — 15 апреля 2022г. Задолженность по заработной плате перед сотрудниками компании отсутствует.