Для граждан Украины открыли дополнительные окна в миграционных центрах России

Во всех отделениях паспортно-визовых служб МВД России открыты дополнительные окна для приема документов от граждан Украины. Это нужно, чтобы они могли до 10 сентября уладить свои правовые вопросы. Указ подписал президент России Владимир Путин.

— В целях избежания создания очередей МВД России принято решение об открытии дополнительных окон приема во всех филиалах ФГУП «ПВС» МВД России для оказания услуг гражданам Украины в приоритетном порядке, — пояснили в главном управлении по вопросам миграции МВД России.

По вопросам правового статуса можно позвонить на горячую линию паспортно-визового сервиса МВД России и записаться на прием.

Напомним, граждане Украины, которые не оформили паспорт гражданина России или вид на жительство в РФ, могут урегулировать свой правовой статус до 10 сентября 2025 года. Указ дает им возможность получить миграционный статус или гражданство.

Для решения вопроса стоит обратиться в ближайший паспортно-визовый сервис МВД России или миграционное подразделение по месту жительства. Если такие организации находятся далеко, можно проконсультироваться с сотрудником полиции.

Ранее редакция сообщала о том, что омбудсмена по защите прав мигрантов предложил создать депутат Госдумы РФ. По мнению парламентария, этот специалист должен рассматривать жалобы иностранцев.