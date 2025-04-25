Ребенку с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

Ваня Евсюков родился недоношенным, несколько дней находился на аппарате искусственной вентиляции легких, ему дважды переливали кровь. Выписали малыша только в месяц, в развитии он сильно отставал.

— Лечебная гимнастика, массажи, плавание и занятия с разными специалистами дали результаты: со временем сын научился переворачиваться, ползать, сидеть, стоять возле опоры, есть ложкой и умываться. В 2022 году ему сделали операцию, чтобы уменьшить скованность мышц, после чего был назначен курс восстановительного лечения, благодаря которому сын начал ходить с поддержкой, — рассказывает мама Вани Марина Щербак.

Сейчас Ваня учится в коррекционной школе, начал произносить отдельные звуки и слоги, понимать речь, высказывать свои желания при помощи специальных карточек. Да и вообще он стал более внимательным и усидчивым, выучил цифры. Врачи считают, что пришло время продолжить лечение.

— У мальчика детский церебральный паралич, задержка моторного и речевого развития. Благодаря курсам восстановительного лечения он начал стоять и ходить с поддержкой. Необходимо продолжить реабилитацию, ее цель – коррекция тонуса мышц, повышение их силы и выносливости, развитие координации и равновесия, двигательной активности и речи, улучшение физического и психоэмоционального состояния ребенка, — говорит Вусала Гурбанова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 270 914 рублей. Семья Вани не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Я одна воспитываю двоих сыновей, финансовые возможности исчерпаны. Пожалуйста, помогите! — просит Марина.

Помочь Ване можно по ссылке.